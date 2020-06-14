Gurbanoğlu’nun 15 yıl hapis cezası istendi

14 Haziran 2020 Pazar, 06:00

İddianamede yer alan bilgiye göre Gurbanoğlu hakkındaki soruşturma 20 Aralık 2019 tarihinde Başsavcılığa Mubariz Gurbanoğlu’nun yanında çalışanlar tarafından Gurbanoğlu’nun FETÖ üyesi olduğuna dair yaptıkları başvuruyla başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma ise geçtiğimiz gün tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gurbanoğlu’nun HTS kayıtlarına ve tanık ifadelerine yer verildi.

Kapatılan vakfın kurucusu olduğu hatırlatıldı

İddianamede Gurbanoğlu’nun FETÖ ile iltisaklı olduğu için KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfı isimli vakfın kurucu ve geçici yönetim kurulu üyesi olduğu ve bu vakfın yönetiminde de çok sayıda FETÖ mensubunun olduğu anımsatıldı.

17-25 ARALIK’TAN SONRA AKIN İPEK’LE GÖRÜŞTÜ

Gurbanoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Palmali Holding adına kayıtlı GSM hatları üzerinden yapılan incelemede ise, Gurbanoğlu’nun FETÖ’nün tepe yönetiminde yer alan ve halen firari olan Koza İpek Holding’in sahibi Akın İpek ile 2010 yılında 2 kez, 2011 yılında 3 kez, 2012 yılında 10 kez, 2013 yılında 27 kez görüştüğü kaydedildi. Gurbanoğlu’nun 17-25 Aralık sürecinden sonrada Akın İpek’le 65 kez iletişimin kaydının olduğu iddia edildi. Ayrıca Gurbanoğlu’nun aralarında FETÖ’ye ait Samanyolu TV’nin Genel Müdürü Hidayet Karaca’nın da olduğu çok sayıda örgüt mensubu ile görüştüğü, örgütün Rusya imamı olduğu iddia edilen Ahmet Hamdi Vural ile ise görüşmeler yaptığı bu görüşmelerin içeriğinin öğrenilmesini engellemek için ise jammer kullandığı belirtildi.

“GÜLEN’E AİT EŞYALARI MÜZEDE SERGİLEDİ”

İddianamede Gurbanoğlu’nun evinde yaptığı aramaya dairde bilgiler de yer aldı. Gurbanoğlu’nun iş adresinde mavi klasör içerisinde Rus “Izvestye” gazetesi üzerinde “Fetullah Gülen’i gazetede övünüz” ibaresi bulunan gazete küpürü olduğu aktarıldı. Ele geçirilen dijital materyallerde ise incelemesinin devam ettiği kaydedildi. Ayrıca Gurbanoğlu’nun Fetullah Gülen ile yüz yüze görüştüğünün belirtildiği iddianame Gurbanoğlu’nun Gülen’e ait kişisel eşyaları alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar FETÖ’ye yüksek aidiyet içerisinde hareket ettiği iddia edildi.

PARA TRANSFERİ

İddianamede Gurbanoğlu’nun MASAK Başkanlığından temin edilen hesap hareketlerine de değinildi. Gurbanoğlu’nun örgüt suçundan işlem tesis edilen veya bu yönde hakkında araştırma yapılan çok sayıda kişiyle para transferlerinin mevcut olduğu iddia edildi.

TANIK İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İddianamede yer alan tanık ifadeleri de dikkat çekti. M.E. isimli tanık ifadesinde, “15 Temmuz darbe girişiminden bir iki hafta önce ofisteki bir konuşmada Mubariz Gurbanoğlu ‘Bunların hepsi gelip geçici. Hoca efendi gelecek’ diyerek elini kalbine götürüp, birkaç kez vurdu. Yani kalpten istercesine temennide bulunurcasına konuştu” dedi.

“UÇAĞIM HAZIR”

A.A. isimli tanık ise ifadesine Gurbanoğlu’nun Fetullah Gülen’i 2009 veya 2010 yıllarında ziyaret ettiğini belirterek, “Burada Mubariz Gülen’e, ‘Ne zaman dönüyorsunuz’ şeklinde sordu. Gülen ise, ‘Belli değil’ cevabı verdi. Bu cevap üzerine Mubariz, ‘Uçağım burada hazır isterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var’ şeklinde yanıt verdi” ifadelerini kullandı.