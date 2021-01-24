Gurbette de ‘iş’ yok

24 Ocak 2021 Pazar, 03:00

Türkiye’de işsizlik Covid-19 salgınının da etkisiyle yükselmeye devam ederken emekçilerin “gurbet”teki iş arayışlarında da önemli sorunlar yaşanıyor. Türk girişimcilerin yurtdışı taahhüt ve yatırım işleri düzenli olarak artarken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yurtdışına gönderilen işçi sayısında özellikle son yıllarda yaşanan hızlı düşüşler dikkat çekiyor. Küresel Covid-19 salgını da bu süreci olumsuz etkiledi.

İŞKUR’un verilerine göre bu kurum tarafından geçen yıl yurtdışına gönderilen işçi sayısı 2019 yılına kıyasla yüzde 43.9 azalarak 11 bin 211 kişiye indi ve son 15 yılın en kötü sonucu oluştu. Oysa bu sayı 2006’da 81 bin 400 kişiye kadar çıkmıştı.

UZAKDOĞULU İŞÇİ

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, öncelikle yurtdışındaki inşaatların ortalama 2-3 yıl sürebildiğini, bu nedenle toplama bakıldığında bugün Türk işçi sayısının 35 bin civarında olduğunu belirtti. “Tabii her iki rakam da yeterli değil” diyen Yenigün, şöyle devam etti: “Türk işgücüne dünyanın dört bir yanında istihdam olanağı yaratma arzumuz, salgının yol açtığı işsizlik ortamında daha da öne çıktı. Potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Ancak firmalarımız artan maliyetler ve yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle ağırlıklı olarak çalışılan ülke veya Uzakdoğu, Afrika ülkelerinden işgücü istihdam etme mecburiyetinde kalıyor.” Bu sorunları detaylandıran Yenigün, “Hukuki süreçlerde yaşanan en önemli sorun, ihtilafın çözümüne yönelik hangi ülke mevzuatının geçerli olacağıdır. Bu hususta Adalet Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımız sürüyor. Yüksek yargı organlarımız tarafından yakın zamanda alınan ilgili kararların da bu sorunun giderilmesine önemli katkısı olacak” dedi.

100 BİNE ÇIKABİLİR

Konunun maliyet boyutuyla ilgili de öneriler sunan Yenigün, yurtdışında çalışan yurttaşlara gelir vergisinden istisna sağlanmasını talep ettiklerini, bu yönde atılacak adımla hem işçinin mali yükünün hafifleyeceğini hem sektörün rekabet gücünün muhafaza edileceğini ifade etti. Yenigün, bu tür sorunların aşılmasıyla yurtdışındaki Türk işçi sayısını yaklaşık 100 bine çıkarabileceklerini de sözlerine ekledi.