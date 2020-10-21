Gürcistan'da banka soygunu: Çok sayıda rehine var
Gürcistan'ın Zugdidi kentindeki bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncuların çok sayıdaki banka personeli ve müşterilerin dahil olduğu 30 kişiyi rehin aldığı aktarıldı.
Gürcistan'ın Zugdidi kentinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, ülkenin Zugdidi kentindeki Gamsakhurdia Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Adı henüz açıklanmayan silahlı bir kişinin banka şubesinde çalışan ve müşteri olmak içeride bulunan 30 kişinin rehin aldındığı ifade edildi.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Silahlı kişinin şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.
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