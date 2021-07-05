Gürcistan’da Onur Yürüyüşü’ne iptal
Gürcistan’daki LGBTİ+ topluluğunun temsilcileri, radikallerin saldırgan mitinglerinin ardından Onur Yürüyüşü’nün iptal edildiğini duyurdu.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis'teki Onur Yürüyüşü’nü düzenlemesi planlanan sivil toplum örgütü tarafından yapılan açıklamada güvenlik gerekçesiyle yürüyüşün iptal edildiği vurgulandı. Açıklamada, polisin gözlerin önünde yaşanan şiddet olaylarına ve radikallerin tehditlerine değinildi.
“NEFRET DALGASINI DESTEKLİYORLAR”
Sabah saatlerinde yaşanan olaylara değinerek Gürcü polislerin şiddet içeren gruplara karşı önlem almadığını vurgulayan temsilciler, “İçişleri Bakanlığı'nın yükümlülüklerini layıkıyla yerine getireceğine dair bir beklentimiz yok” açıklamasında bulundu.
Açıklamada ayrıca, “Şu anda izlediğimiz büyük nefret dalgasının; liderler, patrikhane ve ataerkillik tarafından desteklendiğini görüyoruz” ifadelerine yer verildi. LGBTİ+ temsilcileri, radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınadı.
İNCİL'DEN AYETLER OKUDULAR
Gürcistan'da 1 Temmuz'da başlayan Onur Haftası kutlamaları, sabah saatlerinde radikal muhalifler tarafından işlek caddelerin trafiğe kapatılmasıyla başlayan provakatif eylemler sonucu sekteye uğradı. Sopa ve şişelerle saldırarak medya mensuplarını yaralayan, ardından İncil’den ayetler okuyarak LGBTİ+ bayrağını yırtan radikal grup, bir süre Birleşmiş Milletler ofis binasının önünde protestolara devam etmişti.
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