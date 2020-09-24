Gürer: 'Fabrikalar alım yapıyor ama fiyat belli değil'

24 Eylül 2020 Perşembe, 11:05

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker pancarı üretimindeki maliyet artışları da dikkate alınarak taban fiyatın 16 polar (şeker oranı) 390 TL, 20 polar için ise 490 TL olması gerektiğini belirtti.

ŞEKERPANCARI GENİŞ YELPAZELİ BİR EKMEK KAPISIDIR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde şekerpancarı ekili alanları gezdi. Pancar üreticileriyle görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Ömer Fethi Gürer, stratejik bir ürün olan şekerpancarının; tohum, ilaç ve gübresini satanı, tarlada çapalayanı, bakımını yapanı, nakliyesini gerçekleştireni, fabrikada üretim yapanı ve satanıyla çok geniş yelpazeli bir ekmek kapısı olduğunu belirtti.

FABRİKALARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ, EKİM ALANLARININ DARALMASINA NEDEN OLDU

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, şekerpancarının ekim alanlarının daralmasına ve çiftçilerin bu üründen uzaklaşmasına neden olduğunu ifade etti.

400 BİN OLAN PANCAR ÜRETİCİSİ SAYISI 100 BİNE KADAR DÜŞTÜ

2000’lı yılların başında ülkemizde 400 bine yakın şeker pancarı üreticisi varken, şeker fabrikalarının özelleştirilmeye başlamasıyla birlikte bu rakamın 100 bin altına düştüğünü vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şekerpancarı üreticisi sayısı her geçen yıl azalıyor. Böylesine stratejik bir ürünün ülkemizde giderek ekim alanları azalmaya başlamasıyla birlikte, hem şeker pancarı üreticisi hem de şekerpancarından dolaylı yollardan ekmek yiyen çok sayıda sektör temsilcisi de ciddi mağduriyetler oluşacaktır.

Türkiye’de 2018/19 üretim sezonunda şeker pancarı ekim alanı 292 bin hektar olurken, üretimin de 17,5 milyon ton olmuş ve 2017/18 üretim sezonuna göre azalma görülmüştü. Devlete ait olan şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinin bu üretim azalışında etkili oldu, Özelleşen fabrikalar çiftçi aleyhine uygulamaları tepki çekti.bunun üzerine 2019 yılında pancar taban fiyatı çiftçiyi en azından zarar etmeyeceği bir fiyat verilerek kısmende olsa ekim yapması sağlandı.Bu yıl ise alım başladı ama ortada fiyat yok”.dedi.

GEÇEN YIL TON BAŞINA 300 TL TABAN FİYAT BELİRLENMİŞTİ

2018 yılına ait kampanya döneminde şekerpancarının ton fiyatının 235 lira olduğunu anımsan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taban fiyatın 2019 yılında 16 polar için ton fiyatının 300 liraya ve 20 polar için ton fiyatının 360 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

BUYIL TABAN FİYATIN AÇIKLANMASI ÇOK GECİKTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl şekerpancarının taban fiyatının 1 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını da belirterek, bu yıl Eylül’ün son haftasına girilmesine rağmen taban fiyatın açıklanmamasının üreticiyi kaygılandırdığını ifade etti.

FABRİKALAR ALIM YAPIYOR AMA FİYATI BELLİ DEĞİL

Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının 21 Eylül’den bu yana pancar alımına başladığına da dikkat çekerek, “Üretici tarlasındaki şekerpancarını sökerek fabrikaya götürüyor. Ancak fabrikaya sattığı ürünün değerinin ne olduğunu halen kendisi de bilmiyor. Taban fiyatın bir an önce açıklanması gerekiyor” diye konuştu.

16 POLAR İÇİN 390 TL, 20 POLAR İÇİN DE 490 TL TABAN FİYAT BEKLENTİSİ VAR

Şekerpancarı üretimindeki maliyet artışlarına da vurgu yapa CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçiler pandemiye rağmen üretim yaptı. Gübre, ilaç, tohum gibi girdiler geçen yıla göre ciddi oranda arttı. Bu artışlar dikkate alınarak 16 polar için ton başına en az 390 TL, 20 polar için de ton başına 490 TL taban fiyatı belirlenmesi gerekiyor. Ürününün değerinde alınmasını isteyen pancar üreticilerin beklentileri bu yöndedir. Her zaman göz ardı edilen pancar üreticilerine pandemi sürecinde olsun kulak verilmeli ve taban fiyatla ilgili beklentileri karşılanmalıdır” şeklinde konuştu. Gürer, şeker pancarından elde edilen şeker yerine nişasta bazlı şurubun pazarda yer bulmasının sağlık açısından riskinin uzmanlarca ifade edildiğini, şeker pancarı üretiminin teşvik edilmesinin şart olduğunu da söyledi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ŞEKER PANCARI ÖNEMİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Şeker pancarı ürün olarak yalnız şeker elde edilmediğine dikkat çekti . Gürer”Fabrikada işlenip şeker üretimi sağlanırken çıkan yan ürünleri başta hayvancılık olmak üzere sanayinin diğer alanlarında da kullanılıyor. Yaş pancar posası ( küspe) hayvan yemi olurken, melas üretimi ile de maya ve yem sanayiinin ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca Karbondioksite parçalanması metodu ile bazı şeker fabrikalarında etil alkol üretimi yapılıyor.Özellikle pandemi süresinde bu bağlamda fabrikaların önemi bir kez daha ortaya çıktı.Ne yazı ki

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ait Erzurum, Eskişehir, Malatya ve Turhal Şeker Fabrikaları’nda alkol üretim tesisi mevcut iken, özelleştirmeler sonucu bu sayı ikiye düştü. Eskişehir ve Malatya alkol üretim tesisleri Türkşeker bünyesinde kaldı.

Üretilen alkol; alkollü içeceklerde, sağlık sektöründe, sanayi imalatı sektöründe, kozmetik ve dezenfektan Yapımında kullanılıyordu.Kolonya ve dezenfektan yapımında pancar önemi bu dönem daha da iyi anlaşıldı.Cumhuriyet’in ilk yillarında Atatürk’ün Talimatı ile kurulan şeker fabrikaları ,Fabrika yapan fabrikalar olarakta biliniyordu. Sosyal anlamda bölgelerin gelişimini de sağlayan şeker fabrikaları özelleştirilmemesi,geliştirilmesi,pancar stratejik bir ürün olarak ekim alanları artırılıp çiftçinin korunması bu bağlamda sağlanmalıdır. Özelleştirmelerden vazgeçilmeli ve kamu anlayışı olarak şeker pancarı üretimi ile işlenmesini sağlayacak bir yaklaşımla duruma sahip çıkmalıdır” diye konuştu.