Gürer sordu, Bakan Pakdemirli 'takviye gıdalar'la ilgili açıklama yaptı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:29

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde artış gösteren takviye gıdalar ve vitamin kullanımını, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Önergeyi yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda olarak kullanılacak bitkiler ile zehirli olduğu için gıda amaçlı kullanılmasını yasak olan bitkilerin listesinin, Bakanlıkların internet adresinde yayımlandığını belirtti.

RANT KOKUSU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği önergesinde, Covid-19 pandemisi ile vatandaşların, kendini farklı şekillerde her zamankinden daha çok korumaya çalıştığına dikkat çekerek, “Takviye edici gıdalara da bu yönde bir yöneliş mevcuttur. Bu alanı rant alanına çevirenlerin olduğu basına da yansıyan örneklerle de görülmektedir. Keza vitamin kullanımı da bu bağlamda artmıştır” dedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanların vitamin ve gıda takviyelerinin bazı hastalıklarda ilaçlarla kullanılmasını uygun bulmadıklarını söylediklerini aktaran Gürer, şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

-Bitkisel ya da doğal gibi tanımlanan adlarla satılan ürün sayısı bilinmekte midir? Bu ürünlerin yan etkileri incelenmekte midir? Satış için bir izin alınması gerekli midir? Bitkilerde değişik yapı ve kimyasal içeriklerin insana etkisi incelenerek mi satış izni verilmektedir?

-Gıda takviyesi, vitamin ve bitkisel şifa verici kaç ürün çeşidi bulunmaktadır?

-Şifalı olduğu ifade edilip yaygın satış sağlanan ürünler denetlenmekte midir?”

BAKANLIK ONAYI ŞART

Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, mevzuat kapsamında piyasaya arz edilen her bir takviye edici gıdanın Bakanlıklardan onay almak zorunda olduğuna işaret etti.

Bakan Pakdemirli, yurt içinde üretilecek veya ithal edilecek takviye edici gıdaların bileşiminde yer alan bitkiler/bitki kısımları veya bunlardan elde edilen bitkisel preparatların ayrıntılı bir şekilde güvenilirlik değerlendirilmesinin yapıldığını belirtti.

YARARLI VE ZARARLI BİTKİ LİSTESİ, BAKANLIĞIN İNTERNET ADRESİNDE

Bu işlemlerin yapılması amacıyla “Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu” kurulduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, komisyonun belirlediği “Bitki Listesi” ve “Zehirli ve Zararlı Oldukları İçin Gıda Amaçlı Kullanımlarda Yasaklanması Gereken Bitkiler Listesinin” Bakanlıklarına ait internet adresinde yayımlandığını anlattı.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ETİKETLERİ

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükminde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 31’inci Maddesinde; "Gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca izin verilir” hükmünün yer aldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, bu hüküm gereği sağlık beyanları konusunda yetkili otoritenin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olduğunu kaydetti.

YETKİ İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU’NDA

Bakan Pakdemirli, bu kapsamda mevzuata aykırı şifalı olduğu ifade edilerek satışı sağlanan ürünlerle ilgili sağlık beyanları kapsamında işlem tesisinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca gerçekleştirildiğini vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde takviye edici gıda ürünlerinin kontrollü ve izinli olanlarının haricindekiler için ne yazık ki yeterli denetim ve kontrol olmadığından çok çeşitli tanımlamalarla piyasada cirit atmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar, bu konuda daha hassas denetim ve kontrol sağlamalıdır. Birçok yerde farklı adlarla sağlık verici olarak da sunulan ürünlerin içeriği ve faydası bilimsel bir belirlemeye dayanmıyorsa vatandaşın yanıltılmasına izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.