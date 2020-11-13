Güreşte Dünya Kupası programı açıklandı
Dünya Şampiyonası’nın yerine para ödüllü bireysel Dünya Kupası yapılması kararlaştırıldı.
Koronavirüs nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal olan Dünya Güreş Şampiyonası yerine düzenlenecek olan para ödüllü bireysel Dünya Kupası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan’da yapılacak.
Bireysel Dünya Kupası programı UWW tarafından açıklandı. Sırbistan’da yapılması planlanan Dünya Güreş Şampiyonası, koronavirüs pandemisi nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilmişti. Dünya Şampiyonası’nın yerine para ödüllü bireysel Dünya Kupası yapılması kararlaştırıldı. Grekoromen, serbest ve kadınlarda her ülkeden birer sporcunun katılabileceği Dünya Kupası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan’da yapılacak. Dünya Kupası için yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Tüm katılımcılar; Sırbistan’a girişte, SARS- COVİD Negatif PCR Serolojik test sonucu sunacak. Belge, Sırbistan’a varmadan 48 saat önce yapılmış olacak. Her katılımcı için oluşturulan Sağlık Güvenlik Kurulu, Sırbistan’dan ayrılıncaya kadar devam edecek. Herkese maske ve dezenfektan temin edilecek. Özel soyunma yerleri, müsabaka ve antrenman salonunda gerekli hava ve sıcaklık ayarlanacak. Bunun gibi daha bir çok kurallar katı bir disiplin içerisinde uygulanacak. Sporcular ferdi olarak bir yere ayrılamayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış
- Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini aldılar
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
Video Haberler
- Miss Uganda güzellik yarışmasında skandal görüntüler
- Erdoğan anlam veremedi... Böyle uyardı!
- Süleyman Soylu'nun acı günü
- 'Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu'
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
- Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
- İstanbul’da dehşet anları kamerada
- Atatürk'e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış
- Koronavirüs aşısının yüzde 80'ini aldılar
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!