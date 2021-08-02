<p>28 Temmuz'dan bu yana Türkiye çağında çıkan 119 yangın kontrol altına alındı, 7 yangın devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.</p>
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28 Temmuz'dan bu yana Türkiye çağında çıkan 119 yangın kontrol altına alındı, 7 yangın devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.

<p>Tartışmalar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada&nbsp; bir&nbsp; kampanya başlatıldı.&nbsp;<br></p>
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Tartışmalar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada  bir  kampanya başlatıldı. 

<p>Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılıyor.</p><p>Sanatçılar da bu yardım çağrısına katılmasının ardından "Help Turkey" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atıldı.</p><p>Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem ettti.</p>
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Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılıyor.

Sanatçılar da bu yardım çağrısına katılmasının ardından "Help Turkey" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atıldı.

Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem ettti.

<p><strong>Şevval Sam&nbsp;</strong></p>
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Şevval Sam 

<p><strong>Hazal Kaya</strong></p>
5

Hazal Kaya

<p><strong>Ezgi Mola</strong></p>
6

Ezgi Mola

<p><strong>Enis Arıkan</strong></p>
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Enis Arıkan

<p><strong>Nejat İşler</strong></p>
8

Nejat İşler

<p><strong>Öykü Serter</strong></p>
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Öykü Serter

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