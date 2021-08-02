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Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılıyor.
Sanatçılar da bu yardım çağrısına katılmasının ardından "Help Turkey" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atıldı.
Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem ettti.
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