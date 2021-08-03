Farah Zeynep Abdullah ve Şehrazat'ın tartışması sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile besteci Şehrazat'ın orman yangınları için yapılan yardım çağrısı üzerinden tartışmaları sosyal medyada dikkat çekti.
Türkiye'nin birçok yerinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Ünlüler günlerce süren yangınlara etkili müdahale yapılmaması nedeniyle #HelpTurkey etketiyle yardım çağrısında bulunuyor. Bazı ünlüler ise bu yapılan çağrıdan rahatsızlıklarını dile getiriyor.
O isimlerden biri olan besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi.
Şehrazat'a yanıt veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" diye sordu.
"VATANIN ONURUNU KORUMAKTAN NE ANLARSINIZ?"
Şehrazat bu tepkiye "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.
İki ünlülün arasında geçen bu diyalog sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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