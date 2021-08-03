Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' kampanyasına tepki
Şovmen Mehmet Ali Erbil orman yangınları için başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Türkiye'nin birçok yerinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Ünlüler günlerce süren yangınlara etkili müdahale yapılmaması nedeniyle 'Help Turkey' etiketiyle yardım çağrısında bulunuyor.
Şovmen Mehmet Ali Erbil ise Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki gösterdi.
Erbil, başlatılan kampanyaya ilişkin olarak Instagram hesabından, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" dedi.
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