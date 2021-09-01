Gürpınar Balık Hali’nde ilk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları

01 Eylül 2021 Çarşamba, 08:22

15 Nisan 2021 yılında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Bugün saatler 00.00'ı gösterdiğinde yasak kalktı. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Gürpınar BalıkHali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı.

İlerleyen saatlerde avlarını tamamlayan balıkçılar hale geldi. Tezgahta balıkları satacak olanlarsa halin yolunu tuttu. Gözlerine kestirdikleri balıklar için pazarlık yapan balıkçılar zaman zaman mezatlardan balıklarını alarak arabalarına kasaları taşıdılar. Balıkçılar ilk ağlarda istavrit ve tekirin yakalandığını dile getirdi.

“İLERLEYEN GÜNLERDE FİYATLAR DÜŞECEKTİR"

Gürpınar Balık Hali'nde komisyonculuk yapan Volkan Çimen “Tabii ilk ağlar sayılır, istavritin kilosu 15,20,25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. bu ilk gün yani bununla bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak. İki günlük veya bir haftalık süre bazında daha net ortaya çıkacaktır yani. Tekir için fiyatlar değişken oluyor. Geçen sene yani 40 lirayla 60,70,80 liraya kadar çıkmıştı. Bazı günler 30 liraya kadar düşebiliyordu" diye konuştu.

“İSTAVRİT TEZGAHTA 50-60 LİRAYI BULABİLİR"

Balıkçı Hakan Görmüş “Bu sezon ilk çekilen ağlarda istavrit var, mezgit çok az tekir balığı var. Şu anda başlangıç olarak çoğunlukla istavrit tutuldu. Tekir balığı geldi, çinekop yok. Lüfer şu an gözükmüyor ama bu 10 günlük süreçte netleştirebiliriz bunu. İstavrit 20,25 lira civarında burada satışı var şu anda. Balıkçıların ve reislerin söylediğine göre bir öngörü olarak bu sene palamut zayıf olacak. Hamsi, istavrit, barbun, tekir bu ürünler mevcut.

İstavritin bugünkü fiyatı burada 25-30 lira civarında Balık Hali'nden çıkışı var. Tezgahlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir. Çünkü üzerlerine maliyetleri biniyor, işçilikler biniyor. Tekir şu anda burada 50 lira 60 lira. Tezgahlarda 80-90 liraya kadar çıkabilir" dedi.