Gürpınar'dan capcanlı bir İstanbul tablosu!
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın mizahı ve eğlenceyi harmanlandığı romanı Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç; İstanbul’un sokakları, mahalleleri, dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.
Dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpacağı haberinin İstanbul halkı üzerinde yarattığı korkuyu ve bu korkunun yanı başında filizlenen bir aşkı anlatan Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ın; Fatih Altuğ tarafından hazırlanan bu eleştirel basımı, zengin dipnotlar, haritalar ve ekler kısmı ile zenginleşiyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın mizahı ve eğlenceyi harmanlandığı romanı İstanbul’un sokakları, mahalleleri, dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.
Kitaptan bir bölüm okumak için:
https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/kuyruklu_sadelestirilmis.pdf
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Eleştirel Basım / Hüseyin Rahmi Gürpınar / İletişim Yayınları / 313 s.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!
- Tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı
- Arınç'ın cemaatlerle ilgili sözleri yeniden gündem oldu
- HDP Sakarya’ya heyet gönderiyor
- Polis şiddeti sonrası felç kaldı: Nefes almak acıtıyor
- Viranşehir’deki kavganın dehşete düşüren görüntüleri
- Testi pozitif çıktı, iddia oynamak için evden kaçtı!
- Genç kadının narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti
- Akşener'den olay video: Bacaklarını kırarım!
- Halk otobüsünde skandal görüntüler! O anları kaydetti