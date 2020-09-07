Gürpınar'dan capcanlı bir İstanbul tablosu!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 01:09

Dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpacağı haberinin İstanbul halkı üzerinde yarattığı korkuyu ve bu korkunun yanı başında filizlenen bir aşkı anlatan Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ın; Fatih Altuğ tarafından hazırlanan bu eleştirel basımı, zengin dipnotlar, haritalar ve ekler kısmı ile zenginleşiyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın mizahı ve eğlenceyi harmanlandığı romanı İstanbul’un sokakları, mahalleleri, dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için:

https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/kuyruklu_sadelestirilmis.pdf

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Eleştirel Basım / Hüseyin Rahmi Gürpınar / İletişim Yayınları / 313 s.