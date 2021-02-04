Gustavo oynamazsa Fenerbahçe'nin alternatifi belli oldu

Sarı lacivertlilerde Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo’nun sağ dizinde ödem tespit edildi. Brezilyalı oyuncu zorlu mücadeleye yetiştirilmeye çalışırken durumu derbiden 1 gün önce yapılacak antrenmanda belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 14:41
Gustavo oynamazsa Fenerbahçe'nin alternatifi belli oldu
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Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye sadece 2 gün kaldı. Sarı lacivertlilerde orta saha ve forvet arkasında kimlerin oynayacağı merak edilirken oyun planı da belli olmaya başladı.

Lider Fenerbahçe derbiden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Sarı lacivertlilerde Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo’nun sağ dizinde ödem tespit edildi. Brezilyalı oyuncu zorlu mücadeleye yetiştirilmeye çalışırken durumu derbiden 1 gün önce yapılacak antrenmanda belli olacak.


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