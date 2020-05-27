Güven veren kazanır

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İş dünyası bir yandan salgının yaratacağı yeni bir döneme hazırlanmaya çalışırken, diğer yandan da salgın öncesinde çözüme kavuşmamış siyasi sorunların akıbetinden endişeli. Salgın sonrası dönemde tüm dünyanın güven veren ülkelere ihtiyaç duyacağını dile getiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Pandemi sürecinde her ne kadar gündemden düşmüş olsa da Suriye’de 10 yıla yaklaşan iç savaşın umarız ki artık sona ermesi ve ülkede nihai bir çözümün ortaya konması hem Türkiye hem de AB ülkeleri için büyük öneme sahip” dedi.

Diğer yandan, AB ülkelerinin salgın sürecinde iyi bir sınav vermediğini, İngiltere’nin ardından İtalya’da da AB’den ayrılmaya yönelik söylemlerin sıklaştığını gördüklerini kaydeden Olpak, “AB ülkelerinin kendi aralarındaki sürece bağlı mutsuzluğun hız kazanabileceğini, Türkiye’nin ise bu ülkelerle işbirliğini daha da artıracağını öngörüyoruz” diye konuştu.

YENİ DÖNEM KAPIDA

Bu süreçte ülkelerin içine kapandığını da ifade eden Olpak, “Tüm ülkeler öncelikle gıda, tarım, sağlık ve teknoloji anlamında yeni politikalar geliştirecek. Siyasi değişimler, ekonomi politikalarındaki yenilikler, arz-talep dengesi ve tüketim alışkınlarının dikkatle izleneceği bir dönem bizleri bekliyor” dedi.

Salgının en önemli sonuçlarından birinin, tedarik zincirlerinin tek bir kaynağa bağlı olmasının yanlışlığının anlaşılması olduğunu kaydeden Olpak, şöyle devam etti: “Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde, firmalarımız için hem yurtdışında şirket evlilikleri ve şirket satın almaları hem de ülkemize yabancı yatırımların artışıyla devam devam edeceğini bekliyoruz. Biliyoruz ki, yeni dönemin kazananı, ülke veya sektör bazında ayrımlara girmeden, tedarik ve arz zincirini kopartmadan, muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak.”