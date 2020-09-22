Güvenli liman gümüş fiyatında sert düşüş
ABD dolarının güç kazanarak, başta Avro ve Japon yeni olmak üzere, tüm paralar karşısında güçlenmesi üzerine, güvenli liman gümüşün fiyatı da yüzde 8'den daha fazla düştü.
Spot piyasalarda, yüzde 8.10 düşüşle 26 dolar düzeyinden ons başına 24.64 dolara kadar gerileyen beyaz metalin fiyatı, euro karşısında da yüzde 7.04 düşüşle ons başına 21.0475 Avro düzeyine kadar indi.
Gümüşün iç piyasadaki satış fiyatı da, yüzde 1.72 düşüşle gramı 5.97 liraya geriledi. Doların güç kazanması, gümüşün yanında diğer değerli metalleri de etkiledi.
Altın fiyatları yüzde 2.79 düşüşle 1,897.22 dolara kadar gerileyerek, 1,900 doların altına indi. Aynı zamanda paladyumun ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 2,271.07 dolara, platinin fiyatı da ons başına yüzde 6.59 düşüşle 869.96 dolara geriledi.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Merkez sağ çizik yedi
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
- İnsanlığın bittiği an! 68 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı
- Kulak tıkanıklığı şikayetiyle gitti, gerçek ortaya çıktı
- Bozulan otomobili iterken dehşeti yaşadılar!
- İstanbul'da iki grubun bıçaklı sopalı kavgası kamerada
- 3 kişi yanarak can verdi
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Merkez sağ çizik yedi
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı