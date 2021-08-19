Güvenlik görevlisine saldıran şahısların evlerinden jammer ve silah çıktı
Esenyurt’ta bir sitenin güvenlik görevlisiyle kimliği belirsiz 3 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şahısların evinde arama yapan polis tabanca, pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen jammer ele geçirirken, yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.
Olay, 17 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesindeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitenin güvenlik görevlileri ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmaya başka şahıslarda karışınca, ortalık karıştı.
ELLERİNDE SOPALARLA GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDILAR
Güvenlik görevlileriyle 3 kişinin arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, şahıslar yanlarında getirdikleri sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdı. Yaşanan kavgada bir kişi yaralanırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YARALI GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için uğraşırken, sağlık ekipleri ise yaralı güvenlik görevlisine müdahale etti. Yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgayı güçlükle ayıran polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
SALDIRGANLARIN EVİNDE JAMMER VE SİLAH BULUNDU
Emniyetteki işlemleri sırasında kavgaya karışan şahısların evlerinde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda evde ruhsatsız tabancı, ruhsatsız pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen bir jammer ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.
Öte yandan yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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