Güvenlik soruşturması teklifi AYM'ye taşınacak

09 Nisan 2021 Cuma, 12:06

Kamuya personel alımında uygulanan ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması, TBMM İçtüzüğü ve Anayasa’ya aykırılık tartışmasına rağmen kabul edildi. Birgün'ün aktardığı habere göre; AKP ve MHP’nin oylarıyla hayata geçen düzenlemeyi CHP yeniden AYM’ye taşıma kararı aldı. Düzenlemenin onlarca meslek grubundan yüz binlerce yurttaşı etkilemesi bekleniyor.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından yürürlüğe giren ancak AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulamasının yeniden yasalaşması sonucunda öğretmenler, istihbarat personeli, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli soruşturulacak. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, üst kademe kamu yöneticileri ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje ve tesislerde çalışmak isteyenler de soruşturmadan geçirilecek.

Güvenlik soruşturması MİT, emniyet ve valiliklerce yapılacak. Soruşturma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak.

AYM’nin “soruşturmanın kapsamı ve bu soruşturmayı yapacak komisyonun bilgileri ne şekilde kullanacağının net olmaması” nedeniyle iptal ettiği düzenleme yeniden Yüksek Mahkeme’nin gündemine taşınacak. CHP, iptal istemiyle AYM’ye başvurma kararı aldı. İki ana başlıkta yapılacak itirazın ilk ana dayanağı, usulden olacak. CHP, güvenlik soruşturması uygulamasının TBMM’de yapılan oylamada reddedilmesine rağmen bir yıl değil bir gün sonra yeniden gündeme getirilmesinin Anayasa ihlali olduğunu belirtecek. Başvuruda ayrıca bu uygulamanın milli güvenlik kuruluşları dışında uygulanmaması gerektiği vurgulanacak. CHP, soruşturmayı yapacak kuruluşlara ve bilgilerin ne şekilde kullanılacağının belli olmamasına da itiraz edecek.

NAZİ BENZETMESİ

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde, CHP tarafından AKP ve MHP ortaklığına “Nazi” benzetmesi yapıldı. CHP’li Tekin Bingöl, düzenlemenin despotik bir anlayışın sonucu olduğunu kaydederek, “Sizin yaratmak istediğiniz bu anlayış, dünyanın hiçbir yerinde sonuna kadar hüküm sürmemiştir. Yakıp yıkılmıştır ve yarattıkları tahribat gerçekten insanlığın yüz karası olmuştur tıpkı Nazi Almanyası’nda olduğu gibi” dedi.

1,5 MİLYON MAĞDUR

HDP’li Şevin Coşkun ise düzenlemeye rakamlarla karşı çıktı. 15 Temmuz sonrasında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler ile 126 bin 300 kamu görevlisinin ihraç edildiğini ve güvenlik soruşturmasının yeni ihraçlara neden olacağını kaydeden Coşkun, “OHAL KHK mağdurları, yakınlarıyla birlikte 1 milyon 500 bine ulaştı. Bunlardan sadece 9 bin 600’ü göreve iade edildi. Olağanüstü hal, şu an bitmeyen bir hal olarak devam ediyor” diye konuştu.

Kent Emekçileri Dayanışması da yayımladığı açıklamayla güvenlik soruşturmasına tepki gösterdi. “Milyonlarca genç işsizken kamuya kendiniz gibi iş takipçisi ‘pudra şekercileri’ doldurmanıza, ‘Fişleme Kanunu’ ile çalışma hakkımızın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, ayrıca, “12 Eylül darbesiyle topluma giydirilmeye çalışılan deli gömleğinin terziliği misyonunu, bugün AKP ve ortakları devralmıştır. 12 Eylül’de bile varlığı bilinmesine rağmen açıktan kabul edilmeyen uygulama şimdi yasalaşmıştır. Demokratik, meşru mücadele yürüten arkadaşlarımız hakkında tuttuğunuz bütün fişleri yırtıp atacağız” ifadelerini kullandı.