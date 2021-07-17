‘Güvenlik Şube Müdürü Vekili, Boğaziçi’nde sert müdahale için para dağıttı’ iddiası
Görevden alınan eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun atadığı ve öğrenci ile akademisyenlerin ‘sertlik yanlısı’ olarak nitelediği Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü vekilli Alparslan Çepni’nin, güvenlik görevlilerine daha sert müdahalede bulunmaları için para dağıttığı iddia edildi. Söz konusu iddia, güvenlik görevlilerinin yazışmalarına da yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Melih Bulu, 6,5 ay sonra yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.
Melih Bulu, atandıktan sonra öğrenci ve akademisyenlerin ‘sertlik yanlısı’ olarak nitelediği Alparslan Çepni’yi, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Vekilliği'ne atadı.
Geçmişinde MHP’ye yakın Türk Eğitim-Sen’de de yöneticilik yapan Çepni’nin öğrencilerin protestolarında daha sert karşılık vermesi için emrinde çalışan güvenlik görevlilerine para dağıttığı öne sürüldü.
Çepni’nin öğrencilere sert müdahalede bulunan güvenlik görevlilerine, “yerine göre” kişi başı 200, 500 ve bin TL’ye yakın para dağıttığı iddia edildi. Okulda görevli bazı isimler de bu iddiayı doğruladı.
BULU GİDİNCE TEDİRGİN OLDU
Güvenlik görevlilerinin yer aldığı whatsapp grubundaki yazışmada da para dağıtıldığı iddiası desteklendi.
Alparslan Çepni’nin yakınında bulunan isimlerden A.K., gruba yazdığı mesajda bir güvenlik görevlisine, ‘attım hesaba’ diyerek ödeme yapıldığını bildirdi. Bu mesajdan sonra gruba Melih Bulu’nun görevden alındığı bilgisi paylaşılınca A.K. söz konusu mesajı sildi.
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