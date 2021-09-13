Güvenpark Anıtı restore edilecek

13 Eylül 2021 Pazartesi, 18:48

Restorasyon çalışmaları, 30 Ağustos’ta tamamlanan Ulus Atatürk Anıtı’nın ardından Kızılay Güvenpark’taki Güven Anıtı da restore edilecek. Restorasyon giderleri Başkent Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi, restorasyon işlemleri için Başkent OSB ile ABB arasında protokol yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Buna göre imzalanacak protokolle restorasyon projeleri, restorasyon teknik şartnamesi, restorasyon yapım şartları ve restorasyon yapım sürecine ilişkin bağlı kalınacak usul ve esaslar ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi tarafından Başkent OSB’ye bildirilecek.



BELEDİYE KARŞILAYACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; restorasyon bedelinin karşılanmasının ardından çalışmalar başlayacak. Güvenpark’taki Güven Anıtı’nın restorasyonu için Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün de 2020 yılında verdikleri ‘uygundur’ kararı bulunuyor.

ATATÜRK ANITI DA YENİLENMİŞTİ

Ulus Atatürk Anıtı’nın restorasyonunun maliyetini de Anadolu Organize Sanayi Bölgesi karşılamıştı. Haziranda başlayan çalışmayla anıt 94 yıl sonra aslına uygun olarak restore edilerek, 30 Ağustos’a yetiştirilmişti.

Kızılay Güvenpark içerisinde bulunan anıtta Türk ulusunun polis ve jandarmaya olan güvenini, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda ve inkılap hareketlerinde beraber bulunduğu arkadaşlarını temsil eden heykeller ve insan zekasını, çiftçinin tarım çalışmalarını betimleyen kabartmalar yer alıyor. Anton Hanak tarafından yapımına başlanan anıt onun 6 Ocak 1934’te ölmesi üzerine Joseph Thorak tarafından 1935’te tamamlandı. Bronzdan yapılan heykeller Avusturya’da Viyana Erdberg dökümhanesinde gerçekleştirildi. Mamak taşı kullanılan kaide üzerindeki kabartmalar ise Türkiye’de yapıldı. Anıt, Haziran 2013’teki Gezi olaylarında ve 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde zarar gördü. Zararlar nedeni ile de aynı yıllar içinde ABB tarafından çeşitli bakımlara alındı.