Güvercin, Kuşadası’nda ötecek

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

İlki 1985 yılında düzenlenen ve 22 yıl boyunca Türk müzik tarihine seçilmiş eserleri ve sanatçılarıyla damga vuran Altın Güvercin Beste Yarışması, 6 yıl ara vermiş ama Kuşadası’na yeni seçilen belediye başkanı Ömer Günel’in “Altın Güvercin, Kuşadası’nın en önemli markası ve etkinliği, hedefimiz Kuşadası’nı yeniden Türkiye’nin gündemine sokmak” iddasıyla geçen yıl yeniden başlamıştı. Kuşadası, bütün etkinlikleri iptal ettiren koronaya inat, bu yıl da canlı yapılıyor ve Altın Güvercin ötmeye devam ediyor. Çok hemşeri fanatikliğim yoktur ama kırk yılın başında doğum yerim olan Kuşadası’na da bir kol kanat germişliğim olsun!

ONUR ÖDÜLÜ EROL EVGİN’İN

Başkanlığını MFÖ’den Fuat Güner’in, genel koordinatörlüğünü, Türkiye’de ilk ve tek olan beste yarışmasının yaratıcısı ve geçen yılın Onur Ödülü sahibi olan Ali Rıza Türker’in yaptığı Altın Güvercin 2020 Beste Yarışması Ön Jürisi tarafından belirlenen 10 finalist beste yarışacak. Final jürisinde aralarında ünlü müzisyenlerden Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran ve Güliz Ayla’nın yer aldığı 12 sanatçı bulunuyor. Yarışma etkinlikleri çerçevesinde geleneksel Onur Ödülü bu yıl Erol Evgin’e verilecek. Kuşadası Altın Güvercin Amfitiyatrosu’nda gerçekleşecek finalde yarışmacılar dereceye girmek için sahne alacak. Bu yılki yarışmanın bir farkı ise canlı orkestra yerine ilk kez bestelerin stüdyo kayıtları yapılarak eserlerin half playback sahnelenecek olması. Oysa şimdiye kadar yarışmanın koordinatörlüğünü yapan Ali Rıza Türker, canlı performansı savunmuş ve bununla övünmüştü. Teknolojiye bir yere kadar karşı durulabiliyor. Finalde Erol Evgin de bir konser verecek. Final, 6 Eylül Pazar gecesi Halk TV’den canlı yayımlanacak.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimiyle yarışmada bir değişiklik daha yapılarak halkın seçime dijital oylama ile katılması sağlanmış oldu. Yarışmada oy kullanmak isteyen müzikseverler sosyal medyadan finalist parçaları dinleyebilecek ve Facebook hesaplarına gelecek onay kodu ile giriş yaparak 3 farklı besteye oy verebilecekler. Dijital oylamanın sonucu ise 13. jüri olarak toplama dahil edilecek. Halkın katılımıyla gerçekleşecek final gecesinde koronavirüs tedbirleri de en üst düzeyde olacak.

İlki 1986 yılında yapılmış Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 5’incisinde Cem Karaca “Kâhya Yahya” parçasıyla birinci olmuşu. Turhan Yükseler’in yönettiği büyük orkestralar eşliğinde yapılan canlı performanslarda yarışıp da ünlü olan müzisyenler arasında başka kimler yok ki: Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Oya Bora, Aşkun Nur Yengi, Ayşegül Aldinç, Harun Kolçak, Mirkelam, Işın Karaca, Metin-Eda Ülkü, İzel Çelik Ercan, Asya bu yarışmadan geçmiş isimlerdi.