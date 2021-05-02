Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, görevden alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, görevden alındı. Tokaç’ın görevden alınmasında dört ildeki müzik korosu topluluklarından “Türk” isminin kaldırılması yönündeki kararın etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca Tokaç hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tokaç görevden alındı. Ancak Tokaç’ın görevden alınmasında dört ildeki müzik korosu topluluklarından “Türk” iberesinin kaldırılması yönündeki değişiklik isteminin etkili olduğu belirtiliyor. Tokaç, 23 Mart’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazarak Elazığ’daki “Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü”nün adının “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa’daki “Devlet Türk Halk Müziği Korosu”nun adının “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır’daki “Devlet Klasik Türk Müziği Korosu”nun adının “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu” ve Edirne’deki “Devlet Türk Müziği Topluluğu”nun adının da “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirilmesini önermişti. Aynı yazıda İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun da Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na devredilerek kapatılması istenilmişti. Değişiklik için bakanlık da Tokaç’ın bu yazısına “olur” vermişti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine de bakanlık geri adım atmış ve korolardan “Türk” ibaresinin kaldırılmadığını açıklamıştı.
‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’
Bakanlık kulislerinde, Tokaç hakkında “görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma başlatıldığı” da konuşuluyor. Tokaç’ın, “kendisinin solist olduğu konserlerde ses tesisatı üzerinden usulsüzlük yaptığı” ve “6 orkestranın 5’inde ses tesisatı kirası olarak aynı firmaya 120 bin + KDV ve kaşe bedelinin istendiği” ifade ediliyor. Oysa ses tesisatı giderinin yaklaşık 20 bin TL’ye çözülebileceği ancak buna karşın “aynı firma üzerinden usulsüzlük yapıldığı” iddia ediliyor.
İlgili Haberler
- "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" diyen Erdoğan'a tepki yağdı
- Türkiye çocuk yaşta evliliklerde Avrupa birincisi
- Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım isyan etti!
- Alkollü içki yasak çünkü...
- AKP'yi köşeye sıkıştıran krizden yeni detaylar
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
- Bakan Fahrettin Koca gidiyor iddiası
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- Alayınızla yüzleşeceğiz, kökünden koparacağız