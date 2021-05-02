Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, görevden alındı

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tokaç görevden alındı. Ancak Tokaç’ın görevden alınmasında dört ildeki müzik korosu topluluklarından “Türk” iberesinin kaldırılması yönündeki değişiklik isteminin etkili olduğu belirtiliyor. Tokaç, 23 Mart’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazarak Elazığ’daki “Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü”nün adının “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa’daki “Devlet Türk Halk Müziği Korosu”nun adının “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır’daki “Devlet Klasik Türk Müziği Korosu”nun adının “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu” ve Edirne’deki “Devlet Türk Müziği Topluluğu”nun adının da “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirilmesini önermişti. Aynı yazıda İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun da Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na devredilerek kapatılması istenilmişti. Değişiklik için bakanlık da Tokaç’ın bu yazısına “olur” vermişti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine de bakanlık geri adım atmış ve korolardan “Türk” ibaresinin kaldırılmadığını açıklamıştı.

‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

Bakanlık kulislerinde, Tokaç hakkında “görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma başlatıldığı” da konuşuluyor. Tokaç’ın, “kendisinin solist olduğu konserlerde ses tesisatı üzerinden usulsüzlük yaptığı” ve “6 orkestranın 5’inde ses tesisatı kirası olarak aynı firmaya 120 bin + KDV ve kaşe bedelinin istendiği” ifade ediliyor. Oysa ses tesisatı giderinin yaklaşık 20 bin TL’ye çözülebileceği ancak buna karşın “aynı firma üzerinden usulsüzlük yapıldığı” iddia ediliyor.