18 Haziran 2020 Perşembe, 19:11

Mehmet Can Doğan, Güzel Sayfa - Popüler Edebiyatın Sapa Yolları’nda, dergi ve gazetelerin herhangi bir sayfasındaki bir yazıyı merkeze alarak, dairesel bir hareketle bu yazının gerek şair veya yazarın yazma sürecinde gerek edebiyatın gelişimi veya değişiminde nasıl bir göstergesel değer taşıdığını ve edebiyat kurumunun söz konusu yazı yayımlandığı günlerde nasıl işlediğini gösteriyor. Varlığı bir olguya karşılık gelen metinlerde, bu olgunun ne olduğunu belirginleştiriyor.

Sıradan gibi görünen bir metnin yayımlandığı dönemi başka bir deyişle günceli aşarak nasıl bir olguya dönüştüğünü, spekülasyonda bulunarak değerlendiriyor.

Modern Türk edebiyatının kurucu veya yönlendirici ve bu yönüyle de hem döneminde hem de daha sonra güncel kalabilen şair, yazar ve çizerini, edebiyat kanonunun işleyişi açısından sorunsallaştırıyor.

Şair ve yazar algısını nelerin belirlediği ve bunda şair ve yazarların nasıl bir etkide bulunduğu sorusuna karşılık veriyor.





Güzel Sayfa - Popüler Edebiyatın Sapa Yolları, arkeolojik kazılarda bulunup çıkarılanların pek çok görsel malzemeyle sergilendiği özel bir kitap.

Şu sorularla okuru hem kışkırtıyor hem de çağırıyor:

Yahya Kemal Beyatlı, Ali Emîrî’nin “Gazel”ini eleştirirken hangi korkuyu yenmeye çalıştı? Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk denemesinde yazgısını nasıl okudu? Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı romanı nasıl “bestseller” oldu?

Peyami Safa, Sözde Kızlar’ını nasıl ifşa etti? Nâzım Hikmet, edebiyat kanonuna hangi tema üzerinden eklendi? Abdülhak Hâmid Tarhan’a Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi girişimini hangi etkenler hazırladı? Aka Gündüz’ün Zekeriyya Sofrası adlı romanı, erken bir postmodern metin miydi?

İlk “Atatürk” şiiri nasıl yazıldı? Necip Fazıl Kısakürek’in “İstiklâl Marşı” olarak yazdığı metin, nasıl “Büyük Doğu Marşı” oldu? Nurullah Ataç’ın şeytanı neyin nesiydi? Yusuf Atılgan, şiir deneyimiyle ne söyledi? Edip Cansever, hangi şiir yarışmasına katıldı ve hangi dergileri çıkardı?

Özdemir Asaf, “Yuvarlak Masa”sına kendinden başkalarını çağırdı mı? Sezai Karakoç’un “Mona Roza”sına yazılan nazire, neyi sabitledi? Cemal Süreya, eşten dosttan edindiği hangi takma adlarla yazdı ve yayımlanan iki hikâyesinin hikâyesi neydi? Ülkü Tamer’in itleri, neler havladı? Bunaltı diye bir “hareket” var mıydı?

Güzel Sayfa - Popüler Edebiyatın Sapa Yolları / Mehmet Can Doğan / Çolpan Kitap / 260 s.