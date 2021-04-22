Güzergah değiştiren minibüs 5 yaşındaki Viyan'ı ezdi

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:04

Olay, geçen salı günü Küçükçekmece İkitelli'de meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Viyan Kaçan, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada güzergah değiştirerek sokaktan geçen E.K. idaresindeki boş minibüs, Viyan'a çarptı. Çocuğa çarptığını fark etmeden devam eden minibüs şoförü, sokaktaki vatandaşların çığlıklarıyla durdu. Şoför, 5 yaşındaki minik Viyan'ı tekerin altından çıkardı. Vatandaşların uyarılarının ardında şoka giren sürücü E.K, minik çocuğu araca alarak, hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki minik Viyan, hayatını kaybetti. Durumu öğrenen ailesi ise sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'BURASI ONLARIN GÜZERGAHI DEĞİL, BU BİR CİNAYETTİR'

Güzergahı olmadığı halde sokaktan geçen minibüslere isyan eden kızın acılı babası Esat Kaçan, “Burası onların güzergahı değil, her gün buradan geçiyorlar. Yani bu çok tehlikeli, bu bir cinayettir. 5 yaşındaki çocuğa vuruyor, öldürüyor. Ne diyeyim? Buradan geçmek zorunda değil, buradan geçmeyecek, burası onların güzergahı değil. Aşağı sokak onların güzergahı, adamlar gelmiş bu sokaktan geçiyorlar. Hızlı geçiyorlar, ellerinde telefonlar, önlerine bakmadan geçiyorlar. Ben burada değildim. Sonuçta çocuktur, ya sokakta gezer, ya koşar ya da oynayacak. Buradan geçmemeleri lazım" dedi.

'KIZIN ÜSTÜNDEN GEÇTİ HALA GİDİYORDU'

Korkunç kazaya şahit olan mahalle sakini Esra İnan, şoförün telefonla konuştuğunu iddia ederek, "Çocuklar buradaydı, onlara on dakika önce de şeker vermiştim, onlar orada oynuyordu. Sonra minibüs sokağa girdi, yavaştı sonra hızlandı elinde telefon vardı, biriyle konuşuyordu. Çocuklar karşıdaydı, bu kız da merdivenin bu tarafındaydı. Diğer çocukların yanına geçmek isterken tekerleğin altında kaldı.

O anda şoför hala devam ediyordu. Benim bağırmamla, dayının bağırmasıyla millet buraya doldu. Sonra arabanın yanına koştum, tekme vurdum geri git diye. Çıkarmaya çalıştım, kolu tekerleğin demirlerine sıkışmıştı. Çıkarmaya çalışırken, kızın ablası 'kardeşim ölüyor' dedi. Şoför indi, beni itti kendisi kızı çıkardı. Ama son kelimesi tekerleğin altından çıkarılmadan önce 'Esra abla korkuyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

'ADAM ÇOK HIZLI GELİYORDU'

Oyun oynadıkları sırada minibüsün hızlı geldiğini anlatan kız çocuğu ise, "Gördüm adam önce üstünden geçti. Sonra kızın çıktığını zannedip, devam etti. Kaçıyordu, sonra kızı eliyle alıp yere bıraktı. Sonra minibüse koyup, hastaneye götürdü. Adam çok hızlı geliyordu. Biz burada oyun oynuyorduk, küçük Viyan yanımıza gelmek isterken, arabanın altında kaldı, zaten kanlar içinde kaldı" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan sürücü E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.