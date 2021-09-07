Ha Türk ekonomisi, ha Türk milli takımı!

07 Eylül 2021 Salı, 23:23

Eskiden bir söz vardı, "Formaları çıkartın öyle oynayın.."

Gerçekten Hollanda-Türkiye maçı için söylenmiş bu söz!

Bu kadar berbat bir futbol oynayan bir takım, o kutsal ay-yıldızlı formayı giymeleli.

Düşünsenize koskoca Türk Milli Takımı'nın kalecisi 82. dakikasında fark daha da açılmasın diye, kale atışını geciktiriyor, Hollandalı futbolseverlerden vakit çaldığı için fırça yiyor.

Neyse dönelim maça; perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi.

Siz Avrupa'nın nokta ülkesi, bizim Adalar Belediyesi kadar nüfusu olan Cebelitarık'ı, 50. dakikadan sonra zar zor bulduğunuz gollerle yenebiliyorsanız, İtfaiyecilerin, polislerin, gümrükçülerin topları direğinizden dönüyorsa elbette fark yersiniz Hollanda'dan.

Dua etsin Şenol Hoca ve öğrencileri son dakikalarda işi varyeteye döktüler de skor çift hanelilere varmadı!

Öncelikle kurgusu yoktu "bizim" takımın.

Helva gibiydik.

55. saniyede adamlar al verle gol attı.

Sağ bek stoperdi, sol bek aslında sağ bek!

Orta alanda Okay, Hakan uyumsuzluğunu biz TV'lerden gördük, Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş Cruyff Arena'dan göremedi.

Burak formsuzum diye bağırıyor, onu duyan olmadı.

Şenol Hoca aslında bilir, aynı yanlıştan doğru çıkmaz kuralını.

Hala formsuz kağıttan yıldızlarda niye ısrar etti, niye takımı gençleştirmedi anlamak mümkün değil.

Aslında çok da bir şeyler beklememeliydik millilerden! Ülkenin durumu ortada. Ekonomi, dış ilişkiler, tarım, turizm, neresinden tutsanız kopuyor!

Öyleyse bizim bu ülkenin futbol sektöründen Hollanda'yı yenmesini beklememiz çok gerçekçi değil. Nasıl ekonomiyi, tarımı, turizmi, hayvancılığı yönetimiyorsak futbolu da yönetemiyoruz.

"Yeneriz" diye çıktığımız Hollanda'dan yarım düzine gol yiyoruz.

Evet bu bir iflastır.

Bu bir rezalettir.

Bu 8-0'lık İngiltere yenilgilerine geri dönüşün ayak sesleridir.

Ve kimse kusura bakmasın, Nihat Özdemir'in pılıyı pırtıyı toplayıp, milli takımın kenar yönetimini de yanına alıp gitme vaktidir!

Kimsenin bu ülkenin sinirleriyle oynama hakkı da yoktur!

Sahi Nihat Özdemir gitmeli dedik de!

Asıl gitmesi gereken Nihat Özdemir'i oraya atayan!

Kim mi?

Onu da siz tahmin edin!