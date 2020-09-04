Haber hakkına darbe

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Ağustos Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. TELE1 ekranlarının karartılmasına tepki gösteren Çakırözer, “Bu yapılan sadece ekranların karartılması değil, hem basın özgürlüğünün hem de halkın haber alma hakkının karartılması ve darbedir” dedi. Çakırözer’in raporunda dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

- TELE 1 HEDEFTEYDİ Ağustos ayında TELE1’e yönelik haksız cezalar art arda geldi. RTÜK’ün verdiği cezalar yetmezmiş gibi bir de İçişleri Bakanlığı hedef gösterdi. RTÜK, Evrensel gazetesinin 25. yıl videosu nedeniyle Tele1’e para cezası verdi. Hem de çeşitli gerekçelerle aralarında TELE1’in de bulunduğu 5 kanala idari para cezası uygulama kararı verdi. İçişleri Bakanlığı, Siirt’te İpek Er’e nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Musa Orhan’ın tahliye edilmesi hakkındaki haber nedeniyle TELE1 hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Televizyon programcısı Can Ataklı’ya TELE1’de kullandığı ifadeler nedeniyle dava açıldı. Ağustos boyunca TELE1 hep iktidarın hedefinde oldu.

- FİZİKSEL ŞİDDET Gazeteciler ağustos ayında da haberleri ve yazıları nedeniyle tehdit edildi, fiziksel şiddete uğradı. Ağustos ayında bir gazetecinin evine silahlı saldırı düzenlenirken Bursa ve Ordu’da da 2 gazeteci darp edildi. 3 gazeteci gözaltına alındı. 3 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, bir gazeteciye ajanlık teklifinde bulunuldu. RTÜK 6 televizyon kanalına çeşitli nedenlerle idari ve para cezası verdi. Bir gazeteciye gazetecilik faaliyeti nedeniyle 50 bin TL’lik tazminat davası açıldı.

- HABERE ERİŞİM ENGELİ Haberlere erişimin engellenmesi uygulaması da arttı. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Cumhuriyet, Sözcü ve Milli Gazete’de şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında yayımlanan haberlere “kişilik hakları ihlali” gösterilerek erişim engellendi. Odatv, Sol haber portalı ve Halk TV’deki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Salih Mirzabeyoğlu’nun mezarını ziyaret ettiği iddialarına yer verilen haberlere erişim engeli getirildi. Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu için hapis cezası alan güreşçi Recep Çakır hakkındaki 28 habere de erişim engellendi.

KARARTMA BAŞLADI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), TELE 1 kanalına padişah 2. Abdülhamit’e ilişkin söylenen sözler nedeniyle verdiği 5 günlük karartma cezası, önceki gece uygulamaya konuldu. Konuya ilişkin RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır” denildi.

BASIN KONSEYİ: KARARTMA UTANÇ TABLOSU

Basın Konseyi, TELE 1’in karartılmasına tepki gösterdi. Kararın iletişim özgürlüğü ihlali olduğunu belirten Basın Konseyi’nin açıklamasında “İletişim özgürlüğüne yargı eliyle vurulan darbedir. Karartılan ekran, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü açısından ülkenin geldiği son durumu gösteren utanç tablosudur” denildi. HDP ve Gelecek Partisi TELE 1’e destek ziyaretinde bulundu.

NETFLİX’İN TARTIŞMALI FİLMİ KALDIRILDI

RTÜK, Akit TV’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndaki yayınında yazdığı “Devletin Zirvesi Anırkabir’de” ifadesinin “küçük düşürücü” olduğuna karar vererek kanala idari para cezası verdi. Kurum ayrıca Netflix’te 9 eylülde yayımlanması planlanan “Cuties” filminin katalogdan çıkartılmasını kararlaştırdı. Fragmanı yayımlanın film Türkiye’de ve dünyada “çocuk istismarı ve pedofili” eleştirileri almıştı. Yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu. Filmin potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.