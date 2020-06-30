Haber sitelerinde çalışan gazeteciler için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Basın İş Kanunu ve RTÜK Kanunu’nda değişiklik öneren iki kanun teklifini TBMM’ye sundu. Kanun tekliflerinde gazetecilerin çalışma şartlarını iyileştiren düzenlemeler ve radyo ve televizyonlarda yayınlanan “zorunlu yayın spotları”nın ücret karşılığı yayınlanması yer aldı.



CHP’li Kılınç, “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”da değişiklik öngören iki ayrı kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası başta olmak üzere medya alanındaki meslek örgütlerinin katkı sunduğu iki kanun teklifi; yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda hazırlandı. “Gazeteci” tanımının güncellendiği teklif ile internet haber sitelerinde çalışan gazeteciler de kanun kapsamına alınarak başta basın kartı olmak üzere kanundaki tüm haklardan yararlanmaları için düzenleme yapıldı.

Kanun teklifi ile önerilen diğer düzenlemeler şöyle:

-Gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesi



-Gazeteci ile işveren arasındaki sözleşmede deneme süresinin 3 aydan iki aya indirilmesi



-Gazetecinin ücretinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi durumunda gazetecinin ihbar süresini beklemeden sözleşmeyi feshedebilmesi



-Yaşlılık aylığına hak kazanmak için şart olan yaş dışındaki diğer koşulları doldurması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan durumlarını belgeleyen yazılı istekleri halinde işten ayrılmaları koşuluyla gazeteciye kıdem tazminatının işverence ödenmesi



-Basın İş Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanması

“Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”unda değişiklik öngören teklifte, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nin düzenlediği çalıştaylarda dile getirilen talepler de yer aldı. Teklifte; işitsel ve görsel medya kuruluşları, yazılı medyanın Basın İlan Kurumu’ndan aldığı resmi ilanlara benzer bir kamu desteği alması düzenlemesi yapıldı.

Kanun teklifinde önerilen değişiklikler şöyle:

-Zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan en az 45 dakikaya düşürülmesi

-Zorunlu yayınların 17.00-22.00 saatleri arasında yayınlanması şartının kaldırılarak 07.00 ila 00.00 saatleri arasında olması kaydıyla yayın kuşakları düzenlemesinin yayıncı kuruluşa bırakılması

-Zorunlu yayınların ücretsiz olma şartının kaldırılarak TRT dışındaki radyo ve televizyonlarda makul bir ücret karşılığı yapılması

"Biriken sorunlara çözüm"

Hazırladığı kanun teklifleri ile ilgili bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Basın İş Yasası’ndaki değişiklik teklifinin gazetecilerin uzun süredir birikmiş sorunlarına çözüm önerileri içerdiğini, RTÜK kanunundaki değişiklik telifinde ise radyo ve televizyonları koruyan düzenmelerin yer aldığıın söyledi.