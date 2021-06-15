Haberi yapan ve yayımlayan hakkında karar: Akça ve Uludağ beraat etti

15 Haziran 2021 Salı, 15:46

Gazetemiz, 22 Kasım 2019’da Ankara’da görülen gar katliamı davasında bazı dosyaların savcılık tarafından saklanmasını manşetinden duyurdu.

Haberde, 10 Ekim 2015’te 103 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamdan 11 gün önce Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir gübre bayi sahibinin kendisinden “Nitrat 33” gübresi almaya çalışan IŞİD üyelerini ihbar ettiği, Emniyet’in bu kişilerin adını bilmesine karşın şüphelileri yakalamadığı, bu şüphelilerin gar katliamında rol aldıkları anlatıldı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Haberin yayımlanması üzerine gübre bayinin sahibi, ihbarı yaptığı Nizip Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği’ne “giderek”, haberde adının geçmesi nedeniyle şikâyetçi oldu. Emniyet, bu durumu savcılığa bildirdi. Nizip Savcılığı da yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul’a gönderdi. İstanbul Basın Savcılığı ise o dönem gazetemizde haberi yapan Alican Uludağ ile Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça hakkında Terörle Mücadele Yasası’nın 6/3 maddesi uyarınca dava açtı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça ve gazeteci Alican Uludağ hakkında oybirliğiyle beraat kararı verildi.