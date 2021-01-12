Haberimiz üzerine İçişleri, Kütahya Belediye Başkanı Işık için soruşturma izni verdi

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

14 Kasım 2020 tarihinde gazetimizin manşetten yayımladığı “Başkandan kızına anahtar teslim belediye” başlıklı haberimizle MHP’li Prof. Dr. Alim Işık’ın yönettiği Kütahya Belediyesi’ne ilişkin mülkiye müfettişlerinin hazırladığı denetim raporunu ortaya çıkarmıştık.

Çalışanların da ifadelerine yer verilen raporda başkan Işık’ın müdürlere hitaben bir toplantıda kızına ilişkin “Sözü sözümdür. Talimatı talimatımdır” dediği belirtilmişti.

Telefonla ulaştığımız Alim Işık ise kızının resmi danışmanı olduğunu belirterek “Bunda bir sıkıntı yok” demişti.

‘DOĞAL VE HUKUKİ DEĞİL’

Raporun ardından İçişleri Bakanlığı’nın, Başkan Işık ve belediye yetkilileri hakkında bir karar verdiği ortaya çıktı. Müfettiş denetim raporuna atıfta bulunulan kararda, Işık’ın kızının belediye içerisinde müdürlere talimat vermek üzere yetkilendiğirildiği belirtildi.

Işık’ın kızı İmran Işık’la ilgili sarf ettiği sözlerin kamu görevlisi faaliyeti ile ilgisi olmadığı belirtilen kararda, kızının şahsi vekili ve danışmanı olduğu şeklindeki beyanlarına karşılık İmran Işık’a herhangi bir ödemenin yapılmadığının ifade edildiğine dikkat çekildi.

Kararda “belediyede hiçbir resmi sıfatı olmayan Belediye Başkanı’nın kızı avukat İmran Işık’a oda ve araç tahsis edildiğine ilişkin ifadeler olduğu, İmran Işık’ın da belediye personeline talimat verdiği, bu nedenle haklarında ön inceleme yapılan kamu görevlilerinin kamu görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri, kurumlarca belirlenen usul ve esasların dışında bir davranış gösterdikleri ve belediyede yaşanan bu durumun doğal ve hukuki bir durum olmadığı” anlatıldı.

Kararda özetle şöyle denildi: “Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü İsmail Küçüksarı ve Mali Hizmetler Müdürü Erdem Özdoğan’ın belediyede hiçbir resmi sıfatı olmayan birine belediyenin personeliymiş gibi muamele yapmalarını, toplantı yapmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmadığı anlaşıldı.” Son olarak kararda Başkan Işık ve diğer yetkililer hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği ifade edildi. Kararın tebliğ edildiği öğrenildi.