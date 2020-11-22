Haberimizi paylaşan gazeteciye soruşturma
Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta Vakıflar’dan kiraladığı araziye yaptığı izinsiz pergole ve şöminenin İBB tarafından yıkılmasına ilişkin haberimizi paylaşan emekli gazeteci Mehmet Yüksel Özbek’e soruşturma açıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş'in danışmanı Aldemir'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı!
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- Bülent Arınç'tan bu kez de Alaattin Çakıcı çıkışı
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama
- Herkes yasak sandı şehir boş kaldı
- Gravür sanatçısı Cemal Akyıldız yaşamını yitirdi
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- 297.1 milyon Avro’luk ihale AKP'li isme verildi
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş'in danışmanı Aldemir'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı!
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- Bülent Arınç'tan bu kez de Alaattin Çakıcı çıkışı
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama
- Herkes yasak sandı şehir boş kaldı
- Gravür sanatçısı Cemal Akyıldız yaşamını yitirdi
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- 297.1 milyon Avro’luk ihale AKP'li isme verildi