Haberimizi paylaşan gazeteciye soruşturma

Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta Vakıflar’dan kiraladığı araziye yaptığı izinsiz pergole ve şöminenin İBB tarafından yıkılmasına ilişkin haberimizi paylaşan emekli gazeteci Mehmet Yüksel Özbek’e soruşturma açıldı.

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00
Haberimizi paylaşan gazeteciye soruşturma
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