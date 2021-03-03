Habertürk yazarı Kübra Par: "Cahit Özkan’ın açıklaması parti kararını yansıtmıyor"

03 Mart 2021 Çarşamba, 09:56

Habertürk yazarı Kübra Par, "Cahit Özkan’ın HDP çıkışı AK Parti’yi temsil etmiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kübra Par bugünkü yazısında, Cahit Özkan'ın dün Meclis'te yaptığı açıklamayı ele aldı. Par, HDP için "Yargı yolunu açmak için dokunulmazlıkları kaldıracağız. HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır" diyen Cahit Özkan'ın AKP ve Saray'da rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.

Konuyu AKP kurmaylarına ve Saray'a sorduğunu ifade eden Par, "Dün bu soruyu AK Parti kurmaylarına ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına sordum ve hepsi aynı yanıtı verdi: Cahit Özkan’ın açıklaması parti kararını yansıtmıyor, HDP’nin kapatılması konusunda alınmış bir karar yok" dedi.

Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyerek 'Yargı yolunu açmak için dokunulmazlıkları kaldıracağız. HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır' dedi.

Cümleleri arasında “Milletin vicdanında kapatılacaktır” diyerek sandığı işaret etse de 'Hukuken de kapatılacaktır' sözü son derece dikkat çekti çünkü bugüne kadar AK Parti kurmaylarından hiçbiri bu netlikte bir cümle kurmamıştı.

Hatta aksine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'Parti kapatmanın Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi' demiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kapatma yerine Hazine yardımının kesilmesi gibi seçeneklere işaret etmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçen ay Habertürk TV’de katıldığı yayında kapatmanın çözüm getirmeyeceğini şu sözlerle ifade etmişti:

'Bir partinin kapatılması sosyolojik olarak ona oy verenlerin yok olmasını sağlamıyor. AK Parti de kapatma riskiyle karşı karşıya kaldı, 1 oy farkla kurtuldu. Parti kapatmaların yaraya merhem olmadığını, hatta mağduriyet doğurduğunu, söz konusu siyasi hareketi güçlendirdiğini gördük. Geçmişte HDP’den önce de benzer görüşteki partiler kapatıldı fakat ona oy verenler yok olmadı. Parti kapatma her ne kadar yargı kararı olsa da ben bu ülkede bir vatandaş olarak şunu söylüyorum; HDP yüzde 10 oy alıyorsa bundan diğer partilerin de ders alması lazım. HDP geldiği yer itibarıyla kapatılmayı isteyen bir parti gibi davranıyor. Avrupa’da olsa çoktan kapatılmıştı. MHP’nin refleksini o açıdan anlıyorum ama kapatılması durumunda sonuç alınmama ihtimalini de iyi düşünmek gerekir. Yargının kapatma dışındaki yolları değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim.'

AK Parti kurmaylarının açıklamaları ortada… Daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan da kapatılması yönünde hiçbir açıklama yapmadı. Hatta konusunu bile açmadı.

Hâl böyleyken Cahit Özkan neden böyle bir çıkış yaptı? Bireysel görüşü mü yoksa MHP’nin çağrıları karşısında AK Parti tavır mı değiştiriyor?

Dün bu soruyu AK Parti kurmaylarına ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına sordum ve hepsi aynı yanıtı verdi: Cahit Özkan’ın açıklaması parti kararını yansıtmıyor, HDP’nin kapatılması konusunda alınmış bir karar yok…

Hatta kimileri Cumhurbaşkanı’nın İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladığı günde Cahit Özkan’ın böyle bir çıkış yapmasını da yersiz bulmuş açıkçası…

Elbette son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek ama AK Parti ve hükümet kanadı içinde HDP’nin kapatılmasını destekleyenler olduğu kadar doğru bulmayanlar da olduğunun altını çizelim.

Lafın kısası, Cahit Özkan’ın sözleri -en azından şimdilik- AK Parti’yi temsil etmiyor."