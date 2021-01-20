Habertürk yazarı Sarıkaya: "Türkiye, nisan ayında kendi aşısını uygulayabilir"
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'de Sinovac'a benzer inaktif bir aşının üretildiğini, Faz-1 çalışmasının başarılı geçtiğini ifade ederek, "Nisan gibi Türkiye kendi aşısını uygulama yoluna gidebilir" dedi.
Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Türkiye'deki aşıları konu edindi. "Aşıda iki müjde: 1-Türk aşısında ilk üretim başladı… 2- Tek doz aşı yetecek gibi" başlık bir yazı kaleme alan Sarıkaya, önümüzdeki nisan ayında Türkiye'nin kendi aşısına "acil kullanım onayı" alarak uygulayabileceğini ifade etti. Sarıkaya, "Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Özdağrendeli ve arkadaşları şu an yaygın uygulanan Sinovac aşısına benzer inaktif aşıyı üretmeyi başardı. Ardından da Faz-1 denilen ilk aşamayı başarıyla geçti; 44 kişi üzerinde yapılan denemelerde yeterli koruyucu antikor geliştiği görüldü. Aşının çok daha güçlü hale getirilmesi için yeni ayarlamalar yapıldı ve Faz-2 aşamasına geçilmesi için üretime dün itibarıyla başlandı" dedi.
Planlanandan tarihten 1,5 aylık gecikme söz konusu olduğunu ifade eden Muharrem Sarıkaya, "Faz-2 çalışması sonrası yeni bir bilimsel değerlendirme yapılıp, denetim kurumlarının onayı alındıktan sonra Faz-3 aşamasına geçilecek. Bütün süreçlerin tamamlanması, Sinovac’ta olduğu gibi “Acil Kullanım Onayı”nın alınması halinde, bugün de yaşandığı gibi eş zamanlı aşılamanın da başlayabileceğine vurgu yapıldı. Yani, Nisan gibi Türkiye kendi aşısını uygulama yoluna gidebilir. Başta da belirttiğim gibi Faz-2 ve Faz-3 aşamalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılanmazsa" dedi.
ALTAYLI İLE ATIŞMIŞTI
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Muharrem Sarıkaya arasındaki aşı atışması dikkat çekti. Altaylı, Sarıkaya'ya hitaben "Günde 1 milyon 300 bin kapasitesi olan bir sistem, sağlık personeli gibi, el altında olan, zaten hastanelerde, kliniklerde bulunan 1 milyon 150 bin kişiyi 4 günde aşılayamıyorsa bu günlük 1 milyon 300 bin kapasite neyin kapasitesi" diye sordu. Sarıkaya da "Fatih'e mektup" başlık bugünkü yazısında "Sağlık çalışanlarından bazılarının aşı olmayı ağırdan aldığını, ileri tarihte randevu talebinde bulunduğunun bildirildiğini" aktardı.
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