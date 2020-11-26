Habertürk'te gergin anlar! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le yaşadığı tartışma sonrası canlı yayını terk etti.
Haber Türk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile Haber Türk Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar arasında gerginlik yaşandı. Yarar, Zeyrek'in kendisine fare demesine sinirlenip yayını terk etti.
Deniz Zeyrek, Mete Yarar'ın "12’den sonra kabağa dönüşüyor" sözlerine, "Fareye dönüşmekten iyidir" dedi.
Bir süre daha konuşmasına devam eden Zeyrek ve stüdyo konukları, Yarar'ın dakikalar sonra verdiği tepkiyle şaşkına döndü.
Zeyrek'in kendisine 'fare' demesine sinirlenen Yarar "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim, söylüyorum" dedi.
Sözlerine "Ben ona 'kabak' dedim, adam gibi 'fare' lafını geri alsın" diye devam eden Yarar, "Edepse son kez söylüyorum, bana fare lakabı takamaz" dedi.
Deniz Zeyrek'in "Ben kendime söyledim" sözlerini dinlemeyen Yarar, "Bakarsın sosyal medyaya, geçen hafta edep dersi veriyordun, bir daha seninle aynı programa çıkan var ya.." diyerek stüdyoyu terk etti.
Stüdyodakilerin sakinleştirme çabalarının yetersiz kaldığı Yarar'ın sosyal medyada yazılanları gördükten sonra tepki verdiği düşünüldü.
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