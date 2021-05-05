Habertürk'te işine son verilen Bülent Aydemir'in yerine Sibel Demirci Erdem getirildi
Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in MHP'lilerce hedef gösterildikten sonra görevden alındı. Kanaldan yapılan açıklamada Aydemir'in yerine Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem'in atandığı bildirildi.
Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Para-Gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki’ye ekrandan sahip çıkmış ve "MHP özür dilemeli" dedi. MHP'liler başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere 'Habertürk izlemiyorum' kampanyası başlattı. Bülent Aydemir'in işine son verilmesinin ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un da istifa ettiği açıklandı.
YENİ TEMSİLCİ ATANDI
Kanaldan yapılan açıklamada, "Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifasıyla boşalan Ankara Temsilciliği görevine, mevcut görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atanmıştır. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır'da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denilidi.
KÜRŞAD OĞUZ AÇIKLAMASI
Oğuz'un istifasına ilişkin yapılan açıklamada ise, "Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz bugün itibariyle istifa suretiyle Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" denildi.
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