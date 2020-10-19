Habertürk'ün sunucusu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı

Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2020 Pazartesi, 11:33
Habertürk'ün sunucusu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
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Habertürk'te Manşet ve Nedir Ne Değildir programlarının sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sunucu  Mehmet Akif Ersoy,  Twitter hesabından konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..."



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