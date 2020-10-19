Habertürk'ün sunucusu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Habertürk'te Manşet ve Nedir Ne Değildir programlarının sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Sunucu Mehmet Akif Ersoy, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
"3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..."
3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum.— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 19, 2020
Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum.
İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle...
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