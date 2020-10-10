CNN Türk sunucusu koronavirüse yakalandı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 10:27

CNN Türk’te hafta içi her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sunucu Duygu Kaya, sosyal medya Twitter hesabından konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Covidle tanışmış olduk.. Karantina bitene kadar Güne Merhaba diyemiycem. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın…

Covidle tanışmış olduk.. Karantina bitene kadar Güne Merhaba diyemiycem. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın?? — Duygu Kaya (@kayaaduyguuu) October 9, 2020

HASTANEDEYİM

Kaya, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:



"Herkese tek tek teşekkür ederim. Şuan hatrı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum:)Yakalanan herkese şifa diliyorum.”

Herkese tek tek teşekkür ederim. Şuan hatrı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum:)Yakalanan herkese şifa diliyorum?? — Duygu Kaya (@kayaaduyguuu) October 9, 2020



