Hablemitoğlu cinayetinde önemli gelişme
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın(46), iltica talebinin reddine ilişkin Ukrayna Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itiraz 8 Aralık’ta reddedildi. Verilen kararla Bozkır’ın Türkiye’ye iadesinin önündeki engel kalktı.
Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın, Ukrayna’da sığınma talebinin reddine ilişkin Yüksek Mahkeme’de yaptığı itiraz da kabul edilmedi.
Böylece iltica talebi nihai olarak reddedilen Bozkır hakkında, iade kararı çıkarılmasının önündeki engel de kalkmış oldu. Adli kontrole tabi tutulan Bozkır’ın, iade kararı alınmasının ve itiraz ve üst başvuru yollarının tükenmesinin ardından Türkiye’ye iade edilmek üzere gözaltına alınacağı öğrenildi.
GEÇEN YIL UKRAYNA’DA YAKALANMIŞTI
18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yakalanmıştı.
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