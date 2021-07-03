Haçlı Seferleri
Thomas Asbridge, Haçlı Seferleri (Say Yayınları) adlı kitabında b ölümüne mücadelenin tarihini hem Hıristiyanlar hem Müslümanlar açısından bakarak sürükleyici bir anlatımla sunuyor. Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard gibi hükümdarların yanı sıra Franklar, Abbasiler, Selçuklular, Memluklar gibi büyük güçlerin bu mücadeledeki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Kitap, modern Ortadoğu sorununu iyi anlamak isteyenler için de temel kaynaklardan biri niteliğinde.
On birinci yüzyılda papa tarafından göreve çağrılan Avrupalı Hıristiyanlardan oluşmuş büyük bir Haçlı ordusu, Müslümanların elindeki Doğu Akdeniz'in büyük kısmını ve her iki din için de kutsal sayılan Kudüs kentini fethetti.
Bu fethi takip eden iki yüzyıl boyunca Hıristiyanlar ile Müslümanlar, Kutsal Topraklara kimin egemen olacağını belirlemek için büyük bir mücadeleye giriştiler.
Thomas Asbridge, Haçlı Seferleri (Say Yayınları) adlı kitabında bu ölümüne mücadelenin tarihini hem Hıristiyanlar hem Müslümanlar açısından bakarak sürükleyici bir anlatımla sunuyor.
Kitap, Haçlı Seferleri'yle özdeşleşmiş Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard gibi hükümdarların yanı sıra Franklar, Abbasiler, Selçuklular, Memluklar gibi büyük güçlerin bu mücadeledeki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
Haçlı Seferleri, modern Ortadoğu sorununu iyi anlamak isteyenler için de temel kaynaklardan biri niteliğinde.
Haçlı Seferleri / Thomas Asbridge / Çeviren: Ekin Duru / Say Yayınları / 744 s.
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