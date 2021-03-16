Hacze gelen avukat öldürüldü: Adalet Bakanı'ndan açıklama

16 Mart 2021 Salı, 15:35

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Y.Y., icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Avukat Ersin Arslan'a ateş etti. Arslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

ADALET BAKANINDAN KINAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, haciz işlemi için gittiği Kocaeli Gebze'de silahlı saldırı sonucu avukatın öldürülmesini kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, haciz işlemi için gittiği evde öldürülen avukata saldıran kişinin hukuk çerçevesinde en ağır cezayı almasının takipçisi olacağını belirtti.

Feyzioğlu, açıklamasında, İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Ersin Arslan'ın, Kocaeli Gebze'de haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Soruşturmayla ilgili Cumhuriyet başsavcısının doğrudan ilgilendiğini ve kendisinden bilgi aldığını aktaran Feyzioğlu, "Gözaltına alındığı belirtilen saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır cezayı almasının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyor, henüz 27 yaşında hayatının baharında acımasızca yaşamdan koparılan meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.