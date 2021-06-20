Hadise, tarihin en trajik olaylarından Evelyn McHale'in hikayesini klibine taşıdı

20 Haziran 2021 Pazar, 11:05

Hadise, yeni şarkısı 'Hay Hay'ı, sevenlerinin beğenisine sundu. Şarkı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, klip de takipçilerin dikkatini çekti. Birçok kişi klip için esinlenilen ve geçmişte yaşanmış trajik olayın hikayesini paylaştı.

Ünlü şarkıcı da, klipte 1947 yılında henüz 23 yaşındayken Empire State binasının 83. katından atlayarak yaşamına son veren Evelyn McHale isimli genç kızın hikayesinden izler taşıdığını sosyal medyadan duyurdu.

EVELYN MCHALE'İN TRAJİK HİKAYESİ

Evelyn McHale 20 Eylül 1923'te ABD'nin California eyaletinde doğdu.

7 yaşındayken babasının işi için ailesiyle Washington'a yerleşti. Aile ortamı huzursuz olan Evelyn, anne babasının kavgalarına şahit oldu. Küçük yaşına rağmen bu kavgalarda ara bulucu olmaya çalışarak annesini teselli etti. Ama bu huzursuzluklar giderek arttı. Babasına artık katlanmakta güçlük çeken annesi Helen, bir gece gizlice evi terk etti ve bir daha geri dönmedi. Evelyn de annesini bir daha asla göremedi. Babası Vincent, Evelyn ve diğer 7 çocuğuna hem babalık hem annelik yapmak zorunda kalmıştı. Zor da olsa elinden gelenin en iyisini yaparak çocuklarını büyütmeye devam etti.

Evelyn'in liseye başlayacağı dönem, aile bu sefer de New York'a taşındı. Babası banka müfettişliği yapmaya başladı. Liseden mezun olan Evelyn, 'Kadın Ordusu Birlikleri'ne katıldı. Bir süre orduda görev alsa da daha sonra istifa etti ve bir finans şirketinde muhasebeci oldu. Evli olan erkek kardeşinin yanına taşındı. O günlerde, Barry isimli eski bir 'Hava Kuvvetleri' personeliyle tanıştı ve kısa sürede nişanlandılar.

Evelyn, nişanlısının kendisine hediye ettiği inci kolyeyi takarak Manhattan'da Governor Clinton Hotel'e gelip bir oda kiraladı. Genç kız burada bir not yazdı ve makyaj malzemelerini ve bazı aile fotoğraflarını çantasına koyup 10.30'da otelden ayrıldı. Dönemin en yüksek binası Empire State'in, ziyaretçiler için olan 86. katındaki gözlem evine çıktı.

Evelyn, paltosunu ve cüzdanını gözlem evinin korkuluklarına nizami bir şekilde katlayıp koydu. Nişanlısının hediyesi olan inci kolyeyi boynundan çıkardı. Kolyeden güç almak istercesine elinde sıkı sıkı tuttu. Saat 10.40'ı gösterirken korkuluklara çıkıp kendisini 86. kattan yani 250 metre yükseklikten aşağıya bıraktı. Birleşmiş Milletler Meclisi'ne ait park halindeki Cadillac'ın üstüne büyük bir gürültüyle düştü ve 1 Mayıs 1947'de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Üzerine düştüğü arabanın tavanı çökerken Evelyn, huzurlu bir şekilde uyuyormuşcasına tüm güzelliğiyle ve elinde sımsıkı tuttuğu inci kolyesiyle yatıyordu. Dört dakika sonra oradan geçmekte olan fotoğrafçılık öğrencisi Robert C. Wiles, Evelyn, bu anı bu fotoğrafla ölümsüzleştirdi.





Bir otel odasında kaleme almış olduğu notta, öldükten sonra hiç kimsenin özellikle de ailesinden herhangi birinin cesedini görmesini istemediğini yazmıştı. Ondan geriye şans eseri çekilmiş olan bu fotoğraf kaldı.