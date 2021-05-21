'Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum' diyen Hadise'den açıklama

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:29

Şarkıcı Hadise, annesini ve babasını ziyaret etmek için gittiği Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk oldu.

Programda yaptığı açıklamalarda "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" sözleri basına yansıyan Hadise, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklamada bulundu.

Hadise, konuyla ilgili yaptığı yeni paylaşımda şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme... Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi;

Soru: Belçika'dan Eurovision'a katılman için teklif geldi mi?

Cevap: Hayır, gelmedi.

Soru: Gelseydi katılır mıydın?

Cevap: Neden olmasın...

2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla...”