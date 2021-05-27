Hadise'nin Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'na açtığı davada karar çıktı
Hadise'nin açtığı tazminat davasında karar çıktı. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun, Hadise'ye toplam 8 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davalı Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in avukatları, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise'nin haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek, mahkemeden davanın reddini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalılar Serengil ve Semercioğlu’nun Hadise'ye toplam 8 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün, 2018 yılında Bodrum’da işletmiş olduğu mekana 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra geldiği iddia edilmişti. Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Hadise, programda aleyhine yapılan yorumlar ile ilgili savcılığa başvurmuştu. Hadise mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Serengil ve Semercioğlu’ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.
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