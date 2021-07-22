Hadise Times Meydanı'nda: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız
Hadise, şarkılarının reklamı için New York'taki Times Meydanı'nda bir binada yer alan fotoğrafını paylaşarak, "New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" dedi.
Ünlü şarkıcı Hadise, son Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. ABD'nin New York şehrinde bulunan ünlü Times Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını yayınlayan Hadise, dikkat çekici bir mesaj verdi.
Şarkıcı, paylaşımına, "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" notunu düştü.
Mesajını İngilizce olarak da paylaşan Hadise'ye hayranlarından övgü içeren mesajlar geldi. Pek çok hayranı, "Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.
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