Hadise'den Ebru Gündeş'in dava açtığı Zarrab açıklaması
Reza Zarrab'ın aşk yaşadığı kadınlardan birinin Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Hadise, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" dedi.
Reza Zarrab’a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü.
Bir gazetenin, Gündeş’in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu ve ikilinin birkaç kez Amerika’da buluştuğu iddia edildi.
"BU KADAR UZUN BOYLU DEĞİL"
Gizli aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Instagram hesabından açıklama yaptı.
Hadise, “Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım” dedi.
Oyuncu Kaan Yıldırım da Hadise’nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak sevgilisinin yanında olduğunu belli etti.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Yetkim var dedi ve uyardı: Hemen iptal ederim, acımam!
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi
- CHP'nin İstanbul'daki binaları kapatıldı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Erkan Oğur adına özür diledi
- Fahrettin Altun'dan '128 milyar dolar' paylaşımı