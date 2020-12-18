Hafta sonu kısıtlamalarında Cumhuriyet'e ulaşabileceksiniz
Türkiye'de uygulanmaya başlanan tam kısıtlamalarının ardından, yarın ve pazar günü de gazeteniz Cumhuriyet'e ve zengin içeriklerine ulaşabileceksiniz. Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet'te, 4 tam sayfa bulmaca da okurlarımız için hazırlandı.
Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumartesi ve pazar sabahları uyandığınızda saat 10.00’dan itibaren akşam 17.00’ye kadar alışverişlerinizi yapabileceksiniz, gazetenizi ve ekmeğinizi alabileceksiniz...
DOLU DOLU CUMHURİYET
Cumartesi ve pazar günleri dolu dolu Cumhuriyet’le sizleri selamlayacağız.
Gazeteniz Cumhuriyet'te
- Gündem yaratan özel haberlere, röportajlara, yazı dizilerine devam. Yazarlarımız Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yorumluyor...
- 4 tam sayfa bulmaca... Tam sayfa TV-yayın akışı...
- Cumartesi günü yayımladığımız “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizde renkli söyleşiler, yazılar...
- Pazar gününün klasiği “Cumhuriyet Pazar Dergi”yi elinizden bırakamayacaksınız...
- Ödüllü Pazar Bulmacası, dünyanın dört bir tarafından “Pazar Yazıları...”
- İki sayfa kültür, iki sayfa spor... yer alacak.
HAFTA SONU CUMHURİYET SİZE YETER
Cumartesi ve pazar sabahları bayinizden “gazetenizi ve ekmeğinizi” ayırtmayı unutmayın...
Simge ismimiz Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet!..”
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