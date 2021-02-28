Haftanın ardından neler konuştuk?

28 Şubat 2021 Pazar, 02:00

FETÖ BUZDAĞI GİBİ

FETÖ’nün TSK’deki yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 103’ü muvazzaf 130 asker daha gözaltına alındı. 18 şüpheli aranıyor. Başsavcılık değerlendirmesinde ülke genelinde 22 bin 154 asker hakkında işlem yapıldığı, 7 bin 665 kişinin itirafçı olduğu belirtildi. Başsavcılık, FETÖ’nün TSK’ye sızmış ve halen deşifre edilemeyen üyelerinin, darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğunu vurguladı.



BERBEROĞLU TARTIŞMASI

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT TIR’ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı verdi, yeniden yargılama talep etti. Ancak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti.

BİR MİLYONLUK SORU

Hekim ve yurttaşlar uyarılara karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “lebaleb” dolduğu için teşekkür ettiği AKP kongrelerine isyan etti. Hekimler buralarda bulaşmayan virüs, vatandaşların cenazesinde mi bulaşıyor” diye sordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çin’den gelen koronavirüs aşısının Türkiye’ye getirilmesinde aracılık eden Keymen İlaç’ın, bedelsiz aldığı 12 milyon dolar değerindeki 1 milyon doz aşının DMO’ya satılıp satılmadığını sordu.

‘DAMAT NEREDE?’

CHP, sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine ilişkin kampanya başlattı. Kampanyanın duyurusu “Damadı buluyoruz” sloganıyla başlatıldı. Bunun devamında yapılan paylaşımda, “Para nerede? Kayıp... Peki ‘damat’ nerede? Sen de oyna, firari damadı bul” ifadeleri kullanıldı. Albayrak’ın avukatı, CHP’ye dava açılacağını duyurdu.

DAMAT KAVGASI

Erdoğan sessizliğini bozdu, istifaya zorladığı Albayrak’ı yere göğe sığdıramadı. Erdoğan, “Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını” soran CHP’nin, ailesine saldırdığını savundu. Albayrak’ın finans yönetiminde başarılı olduğunu belirten Erdoğan, “Kuduruyorlar. Talihsizliği damat sıfatının başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Buharlaşan para yok” dedi.

33 FEZLEKE MECLİS’TE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu 33 fezlekenin Meclis’e geldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fezlekelerle ilgili, “Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Genel kurulda hemen eller iner, kalkar” dedi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, “Biz HDP’yi terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla ‘Evet’ diyeceğiz” derken, CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç da fezlekelerle ilgili grup kararı alınmayacağını söyledi.

FETÖ’CÜ GENERAL SINIRDA YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde beş kişinin Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan birinin FETÖ itirafçısı olan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Atasoy ile aynı soruşturmada yer alan ve aranan Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu ortaya çıktı. Cankıymaz, 2011’de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın orgeneral olduğu YAŞ kararı ile tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti.

ABD İRAN’LA GÖRÜŞMEYE HAZIR

İran’a tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkân tanıyan mekanizmayı (snapback) hayata geçirme kararı da iptal edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD’nin aynısını yapacağı ve Tahran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu” dile getirdi.

EGE’DE FİŞEKLİ TACİZ

Limni Adası batısındaki uluslararası sularda hidrofraik araştırmalar yapan Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Çeşme gemisine Yunan F-16’larının “chaff” fişeği atarak tacizde bulunduğu bildirildi. Bakan Akar, “Gerekli karşılığın verildiğini” söyledi.

RUSYA’DAN OPERASYON

Suriye’de Şam güçlerine destek veren Rusya’nın Halep, Hama ve Rakka’nın kesiştiği bölgelerde yoğun hava saldırıları düzenlediği, IŞİD bağlantılı grupları hedef aldığı belirtildi. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Haklerı Gözlemevi en az 21 IŞİD’linin öldüğünü duyurdu.



