Haftanın ardından neler konuştuk?

07 Mart 2021 Pazar, 02:47

TÜRKİYE YASTA: 11 ŞEHİT

Engebeli arazilere uygun olmayan helikopterin düşmesi sonucu 11 rütbeli asker şehit oldu. Tatvan kırsalına düşen Cougar tipi helikopterde şehit olan 8. Kolordo Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için Elazığ ve Ankara’da törenler düzenlendi. Acılı aileler, şehitleri asker selamıyla uğurladı.

KILIÇDAROĞLU CUMHURİYET’TE

Gazetemizin Şişli’deki merkezini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu iktidar gidecek” dedi. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya ve yazarlarımızca ağırlanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bütün çabalarına karşın anayasa ve sözde adalet reformu tuzaklarına düşülmeyeceğini anlattı.

HDP TARTIŞMALARI

HDP’nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar, fezlekelerin Meclis’e ulaşmasıyla ve Yargıtay’ın HDP hakkında inceleme başlatmasıyla alevlendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fezlekelere ilişkin “Eller kalkar iner” açıklamasına “Dokunulmazlıklar siyaseti kendi arzularına göre dizayn etme alanı değildir. ‘Acaba Millet İttifakı’nı nasıl bozabiliriz’ diye yola çıkıyorlar. Bir kişi ortaya çıkıp ‘Dokunulmazlığını kaldıracağım’ diyemez. Talimatla el kaldırıp indiriyorsanız orada milli irade yok demektir” karşılığını verdi.

ENFLASYON BOĞDU

TÜİK’in güven vermeyen verilerine karşı bile iki aylık enflasyon emekçiyi boğacak seviyeye çıktı. İki aylık enflasyon, emekçinin aldığı zammın önemli bir kısmının eridiğini gösterdi. Gıdadaki artış tedirginlik yarattı.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME

Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar, kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Türkiye’deki iller, vaka yoğunluğuna göre “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” risk gruplarına ayrılırken lokanta ve kafeler düşük ve orta riskli kategorisindeki illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmete açıldı.

AKP 19 YIL SONRA...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 amaç ve 50 hedeften oluşan “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladı. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurunun kolaylaştırılmasından “sadece ifade vermek için sabaha karşı gözaltına alma uygulamasına son verilmesi” gibi hedeflerin yer aldığı eylem planında siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik yapmak üzere çalışma başlatılması hedefinin yer alması dikkat çekti. Muhalefet, Erdoğan’a “19 yıl sonra mı insan haklarını hatırladın” diye sordu.

ABD’NİN STRATEJİSİ

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, geçici ulusal güvenlik strateji belgesinde, ülkenin en güçlü askeri varlığının Pasifik bölgesi ve Avrupa’da olacağını bildirdi. Ortadoğu’daki askeri varlığın ise belirli ihtiyaçlara cevap verecek kadar bırakılacağına değindi. ABD Başkanı Joe Biden, kendi döneminde ulusal güvenlik stratejisine yön vermesi beklenen belgeyi açıkladı.

VELİAHTA SUÇLAMA

ABD istihbarat raporunda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrine onay verdiği belirtildi. 2018 yılı sonunda gizliliği kaldırılmadan önce rapor, ABD’de kongre üyeleri ile paylaşılmıştı.

ABD YUNANİSTAN’DA

Yunanistan ve ABD’nin, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın yenilenmesi için görüşmeler yaptığı belirtildi. Kathimerini’nin haberine göre Atina, Washington ile savunma işbirliğini geliştirerek Doğu Akdeniz ve Balkanlar’da daha büyük bir rol üstlenmek amacını güdüyor.

ÜÇ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde 3 kadın gazeteci vurularak öldürüldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.