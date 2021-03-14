Haftanın ardından neler konuştuk?

14 Mart 2021 Pazar, 02:00

DEMOKRASİ ÇÖKÜYOR

İsviçre merkezli V-Dem Enstitüsü tarafından açıklanan 2021 Demokrasi Raporu’na göre Türkiye, Macaristan ve Polonya’dan sonra en fazla otoriterleşen üçüncü ülke oldu. 179 ülkenin değerlendirildiği Liberal Demokrasi Endeski’nde 149’uncu sırada olan Türkiye, Kongo ve Ruanda’nın arasında yer buldu.

FEMİNİST YÜRÜYÜŞE GÖZALTI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın cinayetleri ve yasakların gölgesinde kutlandı. Samsun’da bir kadının bayıltılana kadar dövüldüğü, Ankara’da dört çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü gün, şiddeti kınayan kadınların yürüyüşleri yasaklandı. Ardından Taksim’deki yürüyüşte “Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor” sloganı atan ve bir tempoya göre zıplayan kadınlardan 18’i gözaltına alındı.

TWEET TARTIŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile HDP Genel Başkanı Pelvin Buldan’ı beraber etiketledi. Duruma İYİ Parti’den tepkiler geldi. Akşener, “Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı. Buldan da konuya “Biz kadınlar yan yana gelmekten geri adım atmayacağız” karşılığını verdi.

YILDIZ’A HAPİS

“Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla yargılanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız 3 yıl 7 ay 10 gün, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel 1 yıl 15 gün, astsubay Erdal Baran ise 7 yıl 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AKŞENER: MÜCADELEDEN DÖNERSEM ŞEREFSİZİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sosyal medyada “Fosforlu Meral” etiketiyle kampanya başlatıldı. Akşener, kampanya nedeniyle MHP’lilere sert tepki gösterdi. Cumhur İttifakı’nda MHP’nin ortağı olan AKP’nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Akşener, “Bugün ben sana bir şey diyemem. Seni önce eşine, sonra kızlarına, sonra gelinlerine ve sonra da bütün kadınlara şikâyet ediyorum Sayın Erdoğan. Bugün olmazsa mahşerde, Allah’ın huzurunda hesaplaşacağız sizinle. Seni milletin huzurunda Allah’a şikâyet ediyorum Sayın Erdoğan. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de, tehdit edilsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Namerdim” diye konuştu.

PAPALI KÜRDİSTAN PULU

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa Francis’in ziyareti dolayısıyla bastırdığı anı pulunda Türkiye’nin Doğu bölgesinin de dahil edildiği sözde “Kürdistan” haritası yer aldı. Dışişlerinden konuya ilişkin ilk gün bir tepki gelmezken, konuyu değerlendiren büyükelçiler Kürdistan hayali kuranların, Papa’nın ziyaretini fırsat bildiğini söyledi.

İŞSİZLİK KİTLESELLEŞTİ

Verileri tartışılan TÜİK ilk kez işgücü verilerini ILO ve AB normlarına uyarak açıkladı. İşsizliğin yüzde 12.2 olarak açıkladığı verilerde “Atıl işgücü” verisi yüzde 29.3 olarak açıklandı. Böylece gerçek işsizliğin hangi boyutta olduğu da gözler önüne serildi.

AŞILAMA HEDEFİ ERTELENDİ

Sağlık Bakanı Koca, daha önce yaza kadar 50 milyon kişiyi aşılama hedefleri olduğunu açıklamasına karşın, “50 milyonluk aşılamayı sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak” diye konuştu. Hekimler bağışıklık riski oluşacağına dikkat çekti.

AP DOKUNULMAZLIK KALDIRDI

Avrupa Parlamentosu (AP), İspanya’nın iadesini istediği Katalan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont ile Katalan ayrılıkçı siyasetçiler Tori Comin ve Clara Ponsati’nin dokunulmazlıkları da kaldırıldı.