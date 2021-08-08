Haftanın çocuk kitapları...

08 Ağustos 2021 Pazar, 00:01

İyi Geceler Minik Tavşan / Amanda Wood / Resimleyen: Vikki Chu / Çev. Elif Küçükoğlu / Meraklı Tilki Yay. / 24 s. / 4+ / 2021.

Minik Tavşan, arkadaşı Fare yüreklendirince o gün ilk kez çıktı yuvasından. Burnunun, ayaklarının, kulaklarının, bıyıklarının ne işe yaradığını deneye, sınaya öğrendi. Artık o arkadaşlarını da yaşlı tilkiden kurtaran “büyük” bir tavşandı. Edindiğimiz bilgiler, doğuştan sahip olduklarımız, bize anlatılanlar ancak onları kullanmaya cesaret gösterirsek “bizim” olur, bir işe yararlar. Çocuklarımıza kanatlar veririz ama uçmayı onlar kendileri öğrenirler. Yayınevinin “Mini Hayvan Hikâyeleri” dizisinden masalı, resimleri, çevirisi ve tasarımıyla gülümseyen bir çalışma.

Havlamak İsteyen Köpekbalığı / Mavisel Yener / Resimleyen: Efecan Sezer / Bilgi Yay. / 36 s. / 4+ / 2021.

Derin mi derin denizlerin, okyanusların mavilikleriyle bezeli bir masala çağırıyor Mavisel Yener. O maviliklerin sakinleriyle ama özellikle de balina köpekbalığı Havhav’la tanışmaya... Adı nedeniyle başı dertteymiş Havhav’ın. Bir hayali varmış! Yok, söylemem... O hayal uğruna olmayacak işlere de kalkışmış. Mademki köpekbalığıymış üstelik adı da Havhav, öğrenirse havlamayı belki kavuşurmuş hayaline... Özel maharetlerimiz belki hayranlık uyandırır çevremizde ama dostluklar, arkadaşlıklar kendimiz olmayı başardığımızda gelip bulur bizi... Unutmadan, enfes resimleri için Efecan Sezer’i de alkışlayalım.

Yaraların Gizli Tarihi / Mariona Tolosa Sistere / Çev. Berrak İdiman / ABM Yay. / 28 s. / 6+ / 2021.

Düşmeyenimiz, dizini dirseğini, elini ayağını yaralamayanımız, ah o yaralar daha iyi olmadan kabuğunu kavlatıp atmayanımız var mıdır? Düşmek, öğrenmenin temel basamaklarından biri aslında. Peki, ya o yaralarımızın kimilerinin izler bırakarak da olsa bir süre sonra nasıl ortadan kaybolduğunu merak ettik mi? Yaraların da “gizli” bir hayatı varmış meğer... dahası yara türleri, yaraların dünyası, çürükler, ilk yardım, hayvan doktorlar, doğal çareler... Sonra damarlarımızda dolaşıp duran kan. Doğru sandığımız yanlışlar... Yazarın ilginç ve çok hoş resimleri, Berrak İdiman’ın başarılı çevirisiyle. İnanın buna; yaralarınızı seveceksiniz.

Haydi Tut Elimi / Derleyen Nevzat Süer Sezgin / Nezih-Er Yay. / 188 s. / 11+ / 2021

Martı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Grubu’nda yer alan hem dünyanın hem de çocuklarımızın hayatına yazarak anlam katmaya çalışan dostlar, Nevzat Süer Sezgin’in çağrısıyla bu kez çocuk haklarını konu alan öykülerle çaldılar kapımızı. Kimi zaman gülümseyerek, arada hüzünlenerek ya da derin bir keder hissederek okuyacağınız öyküleri sizin için; Ayşen Göreleli, Bihter Bilir, Buket Başaran Akkaya, Duygu Uzel, Ersin Köseoğlu, Esma Zafer Ertan, Gönül Çatalcalı, Gülseren Mungan, Hande Baba, Mine Ömer, Nalan Yılmaz, Nermin Şenol, Nevzat Süer Sezgin, Oya Uslu, Sevin Sezgin, Sülbiye Yıldırım, Vicdan Efe, Yayla Boztaş kaleme aldı.