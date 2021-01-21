Haftanın güncel çocuk kitapları...

21 Ocak 2021 Perşembe, 23:59

Kefi ve Yeni Arkadaşı / Seda Öğretir / Resimleyen: Nuran Balcı Özekçin / Altın Kitaplar / 32 s. / 7+ / 2020.

Dizinin üçüncü kitabında Kefi’nin yeni arkadaşıyla tanışıyoruz. Birçok şeyi merak eder Kefi. Örneğin annesinin hava tahminlerinin hep doğru çıkmasını. Sürünün en bilgili balığı Bilge Babi’nin insanlar hakkında söylediklerini... İnsanların yaptıklarını kendisinin de yaptığını hayal etti o gün. Sonra vazgeçti. Zordu insanların işi. Balık olmak en iyisiydi. O ara sazlıktaki ördek geldi aklına. Hâlâ ötüşünü duymamıştı. Şarkı söyleyerek o tarafa doğru yüzmeye başladı. Yolda en iyi arkadaşı Tonti’ye rastladı. Tonti onunla gelmedi. İşte oradaydı yaz ördeği. Günü söyleşerek, gölün kirlendiğini konuşarak geçirdiler. Tonti kıskandı mı onları yoksa?

Püskül Adında Bir Kedi / Helen Peters / Resimleyen: Ellie Snowdon / Büyülü Fener Yayınları / 136 s. / 8+ / 2020.

Jasmine ve Tom, çiftlikteki kullanılmayan kulübeyi temizleyip oyun odasına çevirmek isterler. İşe nereden başlayacaklarını planlarken kulübenin gıcırdayan kapısında hırsla miyavlayan kocaman kara kediye kapıyı açarlar. Kedi, önce Jasmine’i tırmalar. Sonra odanın bir köşesindeki samanların arasında kaybolur. İki arkadaş, samanların arasındaki yavruları fark ederler. Anne kedi iki yavrusunu başka bir yere taşır. Onun terk ettiği yavruya bakmak Jasmine ve Tom’a kalır. Ne ki Jasmine’lerin baktığı çok sayıda ev hayvanı vardır, Tom’un annesi kedilerden nefret eder. Ev ve sokak hayvanları, hayvan sağlığı, gündelik yaşam üzerine bir solukta okunan bir öykü.

Bazıları Bazen / Nergis Seli / Resimleyen: Eren Caner Polat / YKY Çocuk / 24 s. / 3+ / 2020.

Sahi, ne zaman mutlu oluruz? Çok oyuncağımız olduğunda mı? İstediğimiz her şeyi yapabildiğimizde mi? Mutlu olmanın da olmazsa olmazları var mıdır? Ya da hiç sebepsiz mutlu olmaz mı insan? Hepimiz bir aile sıcaklığına, arkadaşa, sevdiklerimizle/ bizi sevenlerle yan yana olmaya gereksinim duyarız. Birlikte olamasalar da annemizle kucaklaşmaya, babamızla oynamaya da... Kimimiz kalabalıklardan hoşlanır, kimimiz daha sakin bir ortamdan. Anlatmayı sever bazılarımız, dinlemeyi sevenimiz de vardır. Farklı da olsak mutlu olmak için aynıdır koşullarımız. Nergis Seli, Eren Caner Polat’ın sakin desenleri eşliğinde aktarıyor mutlu olma hallerimizi...

Güzel Atlar Ülkesi / Atay Sözer / Smirna Yayınları / 207 s. / 10+ / 2020.

Yetkin’in ve amcaoğlu Onur’un karneleri tatsız da olsa onları bir ödül beklemekteydi. Yetkin’in kardeşi Masal da aralarına katılacak, Kapadokya’da, teyzesi Mumu ve eniştesi Bubu’nun işlettiği butik otelde kalacaklar, hem gönüllerince eğlenecek hem de çevre gezilerine katılacaklardı. Doğu Ekspresi’yle başlayan Kayseri yolculuğunda ve otelde, Masal’ın okuduğu kitapların karakterleri, aralarında dolaşmaya başlayınca Yetkin’le Onur önce ne olup bittiğini anlamaya çalışırlar. Bazen de kendilerini o masalın içinde bulurlar. Kimi şaşkınlıklarının nelere yola açacağını da heyecanla okurken bir anda kendimizi Kapadokya’da, bazen de zamanda yolculukta buluyoruz. Atay Sözer’in eğlenceli dilini seveceksiniz.