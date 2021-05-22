Haftanın güncel çocuk kitapları...

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:01

Karne Hediyesi At Kestanesi / Miyase Sertbarut / Resimleyen: Emel Alp Sarı / Altın Kitaplar / 124s. / 9+ / Mart 2021.

Karnelerin taşıdığı notlara göre değerlendirilmesi tutumunda sanırım pek bir değişiklik yok. Notlar iyiyse ödül, kırıklar sıralanmışsa ceza hazır. Suphi’nin karnesi de neredeyse her dönem kırık dökük notlarla geliyor ve babası Suphi’yi, armağan verirmiş havasında bir kutu dikenli atkestanesiyle “ödül”lendiriyor. Bu “ödül”den kurtulmak için ne çok çabalıyor Suphi ama her seferinde işler sarpa sarıyor.

İşte o sıkışık günlerin birinde, okulun bahçe duvarındaki dilek kutusunu fark ediyor Suphi. Sonra okul müdürü ona bir hikâye anlatıyor. Emel Alp Sarı’nın resimlerinin Miyase Sertbarut’un sözcükleriyle el ele okura gülümsediğini de anımsatalım.

Sudaki Ayak İzi / Koray Avcı Çakman / Resimleyen: Aysun Altındağ / Final Kültür Sanat Yayınları / 56s. / 7+ / Mart 2021.

Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplı? Vücudumuzun ne kadarı su? Dünyadaki herkes/ her canlı içilebilir suya ulaşabiliyor mu?

Söz konusu olan suysa daha birçok soru sorulabilir. Ve hepimiz biliyoruz ki su sudan ucuz değil dolayısıyla suyu su gibi harcamamalıyız.

Bilmek elbette yetmiyor. Aslolan bilgiyi bilince dönüştürmek.

Çocuk yazını alanında başarılı yapıtlarına tanık olduğumuz Koray Avcı Çakman, “Gezegenimiz ve Biz” dizisinde bu kez “sudaki ayak iz”imizin peşine düşüyor. Üstelik Karagöz-Hacivat’la da el ele vererek.

Pınar’la Çınar’a, bir de dayılarına kulak vermenizde yarar var.

Plastik Ada / Sema Günaydın Çınar / Resimleyen: Gizem Gözde Uçar / Kırmızı Kedi Çocuk / 32s. / 6+ / Şubat 2021.

Balinalar Denizi’nin neşeli sakini Püskürük, yakın arkadaşları kırmızı balonbalığı ve mavi benekli ahtapotu da takınca peşine soluğu suyun yüzeyinde alırdı. İrili ufaklı pek çok adanın da yer aldığı Balinalar Denizi’nin tüm sakinlerini etkilerdi onların neşeli oyunları. Ne olduysa o büyük fırtınadan sonra oldu.

Denizin ortasında yeni ama tuhaf bir ada daha vardı şimdi! Püskürük ve arkadaşları bu plastik adayı geldiği yere göndermek için el ele verdiler.

Plastik vb. atıkların yol açtığı kirliliğe, hayatımızın plastik bir tatsızlığa evrilmesine içeriden bir itiraz yükseltiyor yazar. Gizem Gözde Uçar’ın resimleriyle öyküye kattığı incelik ve derinliği de anımsatalım.

Herkesin Tarzı Başka - İşte Sanat Burada / Kertu Sillaste / Türkçeleştiren: Öykü Yalçınkaya / Arden Yayınları / 36s. / 5+ / 2021

İşte karşımızda Arın, Can, Mina, Mete, Rojda, Arda, Leyla ve küçük Leda. Hepsinin de anne babası sanatçı.

Bir resim, çizim ya da heykel; bazen bir fotoğraf, estalasyon ya da performans sanatı karşısında şaşkınlığa uğradığımız olur. Sanatçının yapıtının fısıltılarını duymadığımız ya da...

Türü ne olursa olsun bir sanat yapıtının bize ulaşması, daha çocuk yaşlarımızda ortaya koyduğumuz çabalarda gizlidir.

Kertu Sillaste, sanat yapıtlarıyla buluşmaların gizini hoş bir öykünün tümcelerine gizlerken çocukluk çağı yaratılarının kıymetini de zarif bir seslenişle hatırlatıyor.